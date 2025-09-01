今天開學 陸80後父母齊賀：「神獸歸籠」血壓終於正常了

大陸中小學9月1日開學，父母們趕忙將孩子送回學校，導致各地一早就開始塞車，但不少人歡呼：「神獸神獸」。「80後」父母紛紛在網上留言稱：「大型喜劇上演，神獸開學了」「有一種快樂叫做『孩子開學』神獸歸籠，血壓正常，敲鑼打鼓，普天同慶，睡覺都笑出了聲」。還有人說，「春風十里，不如孩子在學校裡！」

對於暑假終於結束、孩子終於回到學校，許多大陸家長在微博以「喜大普奔」（喜聞樂見、大快人心、普天同慶、奔走相告）「腰不酸腿不痛」來表達心中的喜悅。甚至有父母笑說，「痔瘡連夜痊癒」「空氣都是甜的」。

對於漫長的暑假終於結束，有父母在網上留言，「不知道為什麼，今天一早就控制不住的嘴角上揚，端都端不住」。還有人說，「開學了，看著你背著書包的背影，我留下了喜悅的淚水」。「暫別每天24 小時面對家裡神獸的時光，啊！多麼美好的一天！」

有媽媽表示，「開學了，終於暫時告別廚娘＋教師＋心理輔導師的身分，回歸自我，感覺人生又達到了巔峰」。「暑假的『戰鬥模式』正式關機！每天跟娃鬥智鬥勇的日子暫告段落，終於能擁有屬於自己的追劇時間。開學快樂？不，是我快樂！」「安靜的客廳，沒動畫片的電視，啊！這久違的『孤獨』真好！」