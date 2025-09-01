上海連26天高溫 打破近百年紀錄
中國上海市從8月6日至31日連續26天出現超過攝氏35度的高溫天氣，打破99年前的連續24天高溫紀錄。
上海市氣象局官方微博「上海市天氣」8月31日再發出高溫黃色預警信號，打破最長連續高溫日、8月最多高溫日數兩項氣象紀錄。
綜合中新網等媒體報導，上海有氣象紀錄以來，1926年夏天曾連續24天高溫。直到今年此紀錄被打破：8月30日，上海達成25天連續高溫；8月31日，上海再度以26天連續高溫刷新紀錄。
此外，今年8月上海有27天高溫，超過了去年8月26天的高溫日數。
氣象預報顯示，8月31日起副熱帶高壓將階段性南撤東退，暫時離開中國南方，南方大部分地區高溫也將暫停3至5天。隨著9月3日副熱帶高壓往西及往北移動，上海又將迎來「秋老虎」發威。
