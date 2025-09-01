華人科學家陸續離美 統計學權威劉軍加入北京清華

據報導，在中美關係緊張等情況下，美國陸續有著名華人科學離開並重回中國工作，最新兩人是統計學權威劉軍和微生物學家王樂遙。

星島日報今天發自北京的報導指出，在中美關係緊張、美國川普政府大幅削減科研經費等情況下，華人科學家紛紛重回中國，繼美國國家衛生研究院微生物學家王樂遙之後，國際著名統計學家劉軍前天正式全職加盟北京清華大學。

報導表示，清華前天為他舉行了聘任儀式，有校黨委書記邱勇、校長李路明等人出席。

據報導，劉軍原任哈佛大學統計系教授，是美國國家科學院院士、美國統計學會會士，在貝葉斯推斷計算生物學、生物訊息學等領域做出了一系列奠基性的工作，曾獲國際統計學界最高榮譽「考普斯會長獎」。

他是於1985年畢業於北京大學數學系，1991年獲芝加哥大學博士學位。

清華校長李路明在儀式上說，期待劉軍加盟清華後，充分發揮自身廣泛的學術影響力，搶抓以人工智慧為引領的第四次工業革命機遇，推動清華統計學、數據科學等學科建設不斷邁上新台階，培養更多高水準拔尖創新人才。

與此同時，深圳醫學科學院上週宣布，王樂遙已於7月全職加入該院。

據介紹，王樂遙畢業於南開大學，在復旦大學獲得微生物學博士學位，分別在美國約翰霍普金斯大學及耶魯大學進行過博士後研究工作，此前曾擔任麻薩諸塞大學公共衛生與健康科學學院助理教授及美國國家衛生研究院氣候與健康學者。

據報導，王樂遙團隊專注於人類微生物組學，致力於揭示微生物、宿主、病原的互作機制。

報導並指出，近年已有不少華裔科學家離美而回到中國，包括美國普渡大學數學系教授陳敏、普林斯頓大學核子物理學家劉暢、俄勒岡大學數學教授林華新、美國康寧公司光學研究員占涵宇等。

此外，世界頂級數學家張益唐6月重回中國，全職加盟廣州中山大學。據轉述，張益唐說，回到中國的原因，與近年美國華裔科學家的處境有關。