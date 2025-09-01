壽司郎客人將碟疊至天花板！場面壯觀被轟危險 網友意見兩極

快訊

香港01／ 撰文：桃樂斯
有客人將壽司碟疊高至近乎天花板。 示意圖／ingimage
公然在壽司郎玩疊疊樂？日前有男子在壽司郎用餐時，發現數名客人將壽司碟不停疊高，之後更疊高至近乎天花板，引來職員上前查看，擔心此舉會對他人造成危險，原po遂拍下照片，留言表示，「可以稍微考慮一下安全嗎？」

貼文掀起網友兩極看法，有人斥責玩壽司碟的人「有什麼好玩的，又不是小學生」，但也有人認為「至少不是玩弄食物，還好吧」。

原po在threads帳號發文，指於8月28日（周四）光顧壽司郎位於香港北角匯分店，其間目睹有同場客人將壽司碟疊高至近天花板。

從照片中可見，至少有3男1女在店內貌似玩疊疊樂，不斷將壽司碟疊高，經他們一段時間「堆砌」，壽司碟被疊高至近乎天花板位置，引來職員上前查看，但原po沒透露職員有否阻止眾人行為。

文章授權轉載自《香港01》

