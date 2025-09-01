8月上海27個「高溫日」創紀錄

聯合報／ 記者黃雅慧／綜合報導

上海中心氣象台8月31日9時10分發布高溫黃色預警信號，預計當天上海市大部地區的最高氣溫將超過35℃。至此，上海今年8月中下旬高溫大滿貫，且27個高溫日也創下了8月最多高溫日的紀錄，並持續創下上海夏季持續高溫的紀錄。

新民晚報報導，從往年經歷來看，徐家匯氣象站8月平均會出現七個左右高溫日，歷史最多紀錄是去年的26個。今年目前為止，8月高溫日已達27個，超越了去年8月創下的歷史紀錄。

上海中心氣象台表示，上海今年首個高溫日出現在6月17日，較常年偏早10天。截至目前，上海今夏的高溫天氣以時間早、日數多、持續久等特點，開啟「超長待機」模式。

為何上海這波高溫這麼熱？上海市氣候中心氣候監測預測科朱雪妍指出，西北太平洋副熱帶高壓的異常表現是今年上海出現持續高溫天氣的核心原因。

朱雪妍說，「6月上中旬，副熱帶高壓總體偏西、偏北、偏強，為高溫日提早出現創造條件；7月上旬和下旬，受颱風影響，副熱帶高壓階段性南落東撤，高溫天氣暫時中斷；但進入8月後，副熱帶高壓主體再次加強，並穩定維持在長三角地區，從而引發本輪持續性高溫天氣。」

上海中心氣象台也指出，9月初，隨著環流形勢調整以及副熱帶高壓階段性南退，雲量和降水會逐漸增多，持續已久的高溫天氣有望得到緩解。

高溫 上海

延伸閱讀

郭岱君談抗戰 三代人的承擔與記憶

晤高加索地區2國領導人 習近平：支持2國加入上合組織

騎自行車橫跨1.2萬公里 63歲比利時男花4個月到上海

出席上海合作組織峰會 普亭等逾20國領袖抵天津

相關新聞

8月上海27個「高溫日」創紀錄

上海中心氣象台8月31日9時10分發布高溫黃色預警信號，預計當天上海市大部地區的最高氣溫將超過35℃。至此，上海今年8月...

貴州貴安超算中心 影視渲染大本營

從《東極島》中一望無際的蔚藍深海，到《長安的荔枝》中驛道上揚起的煙塵，從《哪吒之魔童鬧海》中絢爛綻放的寶蓮，再到《流浪地...

蒙面洗劫無人超市！遼寧4男掃走檳榔、零食 網傻了：學美國零元購影片？

遼寧四名青年於日前凌晨闖入營口鮁魚圈區無人超市偷盜，影片在全網熱傳；影片中，只見四人大把拿走貨架上的菸、檳榔以及零食，值...

開學在即…2成香港中學生 出現中度至非常嚴重的抑鬱、焦慮或壓力

開學在即，香港一項調查顯示中學生不僅幸福感很一般，還有兩成受訪者出現中度至非常嚴重的抑鬱、焦慮或壓力，三成受訪者有學業拖...

重慶大學城突現「推翻中共」標語…發起者曝受他們啟發 籲追求民主自由

中國重慶大學城29日晚間有人以投影方式在一棟大樓外牆打出「推翻中共」的標語，時長逾50分鐘，引起海內外熱議。行動發起者戚...

重慶巨幅投影「推翻共產黨」 持續50分鐘 沒找到當事人

重慶大學城核心商業區熙街的一棟高樓外牆，29日晚間突然出現多條巨幅投影標語，包括「打倒紅色法西斯，推翻共產黨暴政」等呼籲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。