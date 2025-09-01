貴州貴安超算中心 影視渲染大本營

從《東極島》中一望無際的蔚藍深海，到《長安的荔枝》中驛道上揚起的煙塵，從《哪吒之魔童鬧海》中絢爛綻放的寶蓮，再到《流浪地球2》中震撼人心的浩瀚宇宙，這些熱門影視作品呈現的視覺奇觀，離不開中國大陸西南群山之中奔湧的數位浪潮助推。在貴州省貴安新區，一場用算力賦能影視渲染產業的創新實踐正在悄然展開。

新華社報導，走進貴安超級計算中心，大數據可視化平台上，715台超算設備的實時工作狀態一覽無遺。負責運營貴安超算中心的貴安新區科創產業發展有限公司執行董事、總經理李悲鴻表示，截至目前，貴安超算中心已為160餘部影視作品提供渲染算力支持，成為大陸西南單體規模最大的影視渲染中心之一。

作為貴州「最強大腦」，貴安超算中心目前分別擁有1200張高性能GPU、CPU，1.3PB分布式存儲資源，峰值算力可達30PFlops。如今，這座「數字堡壘」正以前所未有的力量支撐著大陸影視產業的創新發展。

從「寶蓮盛開」的4億級粒子特效，到「龍鱗實時反射」的光線追蹤，再到「陳塘關洪流」中十萬級單位的群集動畫，《哪吒2》中一個個極致畫面都在這裡用算力淬煉而成。

「越是精美絕倫的影視特效畫面，就越離不開海量算力提供的渲染支撐。在《哪吒2》的製作中，貴州算力承擔了40%的渲染任務，在貴安超算中心的支撐下，影片渲染得以快速完成，極大節省了時間和成本。」李悲鴻介紹。

談起貴州的算力優勢時，李悲鴻如數家珍：「年平均氣溫16℃的涼爽氣候，豐富的水電與光伏資源，提供了充足電量，穩定的地質結構則為安全儲存算力設備提供了堅實保障。」

「目前，大陸國內主要渲染公司瑞雲科技已將數千張顯卡部署於貴安新區，產業集聚效應日益凸顯。與此同時，我們還與貴州大學、貴州民族大學共同申建省級重點實驗室，積極構建產教融合的人才培養體系。並與貴州輕工職業大學等高校合作開設了『訂單班』，已聯合培養500餘名本土建模師與渲染師。」李悲鴻說。

「未來我們將推動貴州豐富的少數民族文化、陽明文化、地戲等獨特IP植入影視作品前期策畫，從源頭上講好貴州故事。」李悲鴻表示，「還將建成集實時渲染、虛擬拍攝、AI動捕于一體的貴安數字影棚，以及支持大陸國產IP文化出海的算力通道。以算力為支點，撬動文化產業的新未來。」