大陸網路AI爭議多 微信宣布相關內容須標識AI生成

鑑於AI技術被廣泛使用在影音及文字生成，在中國引發侵犯肖像權、隱私甚至詐騙等行為，中國大型社交媒體微信今天宣布，用戶發布AI生成的各種內容時，必須主動聲明為AI生成；而微信也會同時對AI內容作標識，且對疑似AI生成內容作提示。

綜合中國媒體報導，微信專責內容安全管理的「微信珊瑚安全」公眾號今天發布「關於進一步規範人工智能（人工智慧，AI）生成合成內容標識的公告」，作出上述宣布，並強調此舉是為進一步優化AI內容識別能力，以保障用戶獲取資訊的透明度與可信度。

這項公告提到，針對AI生成、合成的內容，微信將添加顯式標識或隱式標識；同時並對可能是AI生成合成的內容進行相應提示，以便用戶清晰辨識。

公告表示，為避免微信發布的內容，在傳播過程中引起混淆或誤認，凡是用戶發布的是AI生成、合成內容，發布時都必須主動聲明。

這項公告提到，依「人工智能生成合成內容標識辦法」規定，用戶在發布或傳播AI生成、合成內容時，不得以任何方式刪除、篡改、偽造或隱匿平台添加的AI標識。

公告強調，用戶不得利用AI技術製作傳播虛假、侵權資訊及從事任何違法、違規活動。對違反法律、法規及微信規範的行為，微信將視違規情況處罰用戶。

中國網路上的AI生成內容已多次引發爭議。8月中，有數個抖音用戶利用AI技術，仿冒中國知名跳水選手全紅嬋及桌球選手孫穎莎、王楚欽的聲音，聲稱販賣全紅嬋家的土雞蛋。由於聲音以假亂真，加上這3人的高知名度，導致土雞蛋熱賣近5萬份，事後才發現是AI生成，上述3人都不知情。