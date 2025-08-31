快訊

高溫上看36度！這日低壓北上 午後雷陣雨增強且範圍擴大

聽新聞
0:00 / 0:00

開學在即…2成香港中學生 出現中度至非常嚴重的抑鬱、焦慮或壓力

聯合報／ 香港特派員李春／即時報導
國中生示意圖。圖／AI生成
國中生示意圖。圖／AI生成

開學在即，香港一項調查顯示中學生不僅幸福感很一般，還有兩成受訪者出現中度至非常嚴重的抑鬱、焦慮或壓力，三成受訪者有學業拖延行為。

香港浸信會愛羣社會服務處去年十一月至今年三月間，向約一千八百名中學生發問卷，了解他們的幸福感及精神健康狀態等，以五分為滿分，受訪學生的整體幸福感平均只有2.9分，與去年相若，但有逾三成受訪學生幸福感達高水平，較去年上升百分之7.3。

調查中一個重點是情緒健康，結果發現中學生整體壓力、抑鬱及焦慮平均分與去年相若，超過兩成學生出現中度至非常嚴重的抑鬱或焦慮徵狀；而受訪學生最不滿的生活範疇，依次為時間管理、學業及公開試。

調查也顯示，三成受訪學生學業上拖延　與情緒困擾程度成正比，拖延情況愈嚴重，情緒困擾程度愈高，主觀幸福感亦愈低。

香港愛羣社會服務處臨床心理學家紀正楠說，拖延可能受性格、情緒健康、完美主義、怕失敗想法等因素影響，雖然青少年明白拖延會帶來不良後果，但仍然未有改善情況，造成情緒負擔。

學者又認為，焦慮、壓力等常見身體警號容易被忽視，如果學生發現自己有輕生念頭、生活習慣出現異常，包括一段時間食欲不振，應及早向專業人士尋求支援。負責調查的機構就表示，臨近開學，建議學校為全校學生進行高風險篩查。

香港 情緒 幸福感 生活習慣

延伸閱讀

北市中小學9月1日開學 警設143處交通疏導崗位

黎姿巨星姑姑驚傳過世！黎宣享耆壽93歲　「真情」外婆阿家永別

內地交流生小紅書秀香港醫院手術室 中大醫學院表遺憾

香港加速建新公屋 研仿簡屋縮減商場設施 中小邨試行

相關新聞

開學在即…2成香港中學生 出現中度至非常嚴重的抑鬱、焦慮或壓力

開學在即，香港一項調查顯示中學生不僅幸福感很一般，還有兩成受訪者出現中度至非常嚴重的抑鬱、焦慮或壓力，三成受訪者有學業拖...

蒙面洗劫無人超市！遼寧4男掃走檳榔、零食 網傻了：學美國零元購影片？

遼寧四名青年於日前凌晨闖入營口鮁魚圈區無人超市偷盜，影片在全網熱傳；影片中，只見四人大把拿走貨架上的菸、檳榔以及零食，值...

重慶大學城突現「推翻中共」標語…發起者曝受他們啟發 籲追求民主自由

中國重慶大學城29日晚間有人以投影方式在一棟大樓外牆打出「推翻中共」的標語，時長逾50分鐘，引起海內外熱議。行動發起者戚...

重慶巨幅投影「推翻共產黨」 持續50分鐘 沒找到當事人

重慶大學城核心商業區熙街的一棟高樓外牆，29日晚間突然出現多條巨幅投影標語，包括「打倒紅色法西斯，推翻共產黨暴政」等呼籲...

劉強東履諾現身蘇超 回老家逛夜市 還和粉絲「克杯」

「蘇超」宿遷VS淮安昨開賽，京東創始人劉強東兌現出席承諾，昨現身老家江蘇宿遷隊主場，身穿白色T恤和朋友一起喝啤酒，為家鄉...

蘇超再迎潑天流量 「最大牌」球員黃紫昌首秀就進球

蘇超進入常規賽收官階段，賽事愈踢愈火熱。30日晚間，蘇超第10輪比賽由泰州隊主場迎戰常州隊，前國腳黃紫昌第一次亮相蘇超就...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。