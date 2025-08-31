開學在即…2成香港中學生 出現中度至非常嚴重的抑鬱、焦慮或壓力

開學在即，香港一項調查顯示中學生不僅幸福感很一般，還有兩成受訪者出現中度至非常嚴重的抑鬱、焦慮或壓力，三成受訪者有學業拖延行為。

香港浸信會愛羣社會服務處去年十一月至今年三月間，向約一千八百名中學生發問卷，了解他們的幸福感及精神健康狀態等，以五分為滿分，受訪學生的整體幸福感平均只有2.9分，與去年相若，但有逾三成受訪學生幸福感達高水平，較去年上升百分之7.3。

調查中一個重點是情緒健康，結果發現中學生整體壓力、抑鬱及焦慮平均分與去年相若，超過兩成學生出現中度至非常嚴重的抑鬱或焦慮徵狀；而受訪學生最不滿的生活範疇，依次為時間管理、學業及公開試。

調查也顯示，三成受訪學生學業上拖延 與情緒困擾程度成正比，拖延情況愈嚴重，情緒困擾程度愈高，主觀幸福感亦愈低。

香港愛羣社會服務處臨床心理學家紀正楠說，拖延可能受性格、情緒健康、完美主義、怕失敗想法等因素影響，雖然青少年明白拖延會帶來不良後果，但仍然未有改善情況，造成情緒負擔。

學者又認為，焦慮、壓力等常見身體警號容易被忽視，如果學生發現自己有輕生念頭、生活習慣出現異常，包括一段時間食欲不振，應及早向專業人士尋求支援。負責調查的機構就表示，臨近開學，建議學校為全校學生進行高風險篩查。