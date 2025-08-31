重慶大學城突現「推翻中共」標語…發起者曝受他們啟發 籲追求民主自由

中國重慶大學城29日晚間有人以投影方式在一棟大樓外牆打出「推翻中共」的標語，時長逾50分鐘，引起海內外熱議。行動發起者戚洪現已與家人身在英國，並透露他一直深受「四通橋勇者」彭立發與「白紙運動」年輕人啟發，也想用自身的方式吐露心聲：呼籲人們追求民主自由。

8月29日晚間10時，有人在重慶大學城熙街投影巨幅標語，標語上寫著：「沒有共產黨才有新中國，自由不是恩賜要去奪回」、「起來吧不願做奴隸的人們，起來反抗奪回自己的權利」、「打倒紅色法西斯，推翻共產黨暴政」、「不要謊言要真相，不要奴役要自由，暴政共產黨下台」。全程持續50多分鐘。

這一巨幅標語在海內外引起熱議，行動發起者名為戚洪，他被許多網友稱之為「重慶英雄」。

YouTube頻道「不明白播客」今天播出主持人袁莉與戚洪的對談，時長約1小時半。戚洪因為出於安全原因不便露面，但透露目前與家人待在英國，並且談及他的個人背景，以及發起該次投影「反共標語」的原因。

袁莉在節目一開始即詢問戚洪行動的原因。戚洪說，他一直深受在2022年中共20大期間在四通橋懸掛「不要領袖要選票」的異議人士彭立發，以及「白紙運動」青年的啟發，他想用自己的方式，把自己的心聲吐露出來。

根據節目介紹，戚洪1982年生，現年43歲，早年生長在重慶的一個偏遠山村，因為家庭關係在16歲輟學，當時趕上南方打工熱潮，前往廣東東莞打工，並且之後到北京生活一段時間。

戚洪說，他一直在他的圈子裡呼籲人們要追求民主與自由，要有獨立思考的能力。最後，他在今年7月份展開這一計畫，因為正值九三閱兵前夕，戚洪表示，「我也想用自己的方式，呼籲大家去反抗、去爭取自由」。

7月間，戚洪即構想許多方案，包括用無人機撒傳單，後來決定借鑑反抗者柴松的作法，以投影標語到外牆的方式行動。柴松在2023年山東濟南萬達廣場大樓牆外投影「打倒共產黨、打倒習近平」的標語。

戚洪說，他想用「科學」的方式去做這件事，並一直思考行動的受眾是誰。他最後選擇重慶大學城熙街，因為周邊有許多大學，他認為大學生需要去引導，儘管大學生不能馬上行動，「但這就像種子一樣，總有一天他會覺醒」。之後他購買了設備、儀器進行了這一計畫。

中國警方搜查投影發布的地點，但早已人去樓空。

戚洪在房內留下了一封信，向警方喊話，「共產黨在這片土地上犯下的罪惡，罄竹難書。請儘量不要助紂為虐。也許你現在是受益者，我相信大多數人往上三代甚至是一代，沒有不受到共產黨的迫害，只是中國人太健忘了，自從蘇共在這片土地上以來，甚至奪取政權以來，三年一大運動，十年一小運動，讓多少人家破人亡，受盡迫害，他們除了謊言還有什麼，他們就是法西斯」。

戚洪表示，這封信是寫給警察，當時並沒有預先想寫這封信，寫信是臨時起意，也許警察不能理解，但這也像是一顆種子，希望有一天能呼喚他們的良知。

在這一巨幅投影29日出現前，戚洪已於20日離開中國，21日抵達英國，並以遠程方式操作投影。決定啟動投影的那天，戚洪坦言有點緊張，因為不知道能不能成功，並且「要面對龐大的暴力機構還是會害怕緊張」。他也沒想到事情發生後會有那麼大的影響力。

對於在英國的打算，戚洪說，以後何去何從不知道，但是現在出來了、自由了。

許多中國網友翻牆前來聽取這檔節目，有許多人向戚洪致敬，並稱呼他為勇士，並盼他要注意安全。