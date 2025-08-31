上海8月出現27個高溫日 創夏季持續高溫新紀錄

上海中心氣象台31日9時10分發布高溫黃色預警信號，預計今日上海大部地區最高氣溫將超過35℃。至此，上海今年8月已出現27個高溫日，創下8月最多高溫日的新紀錄。

新民晚報報導，從往年經歷來看，徐家匯氣象站8月平均會出現七個左右高溫日，歷史最多紀錄是去年的26個。今年截至目前為止，8月高溫日已達27個，超越去年8月創下的歷史紀錄。

上海中心氣象台表示，上海今年首個高溫日出現在6月17日，較常年偏早10天。截至目前，上海今夏的高溫天氣以時間早、日數多、持續久等特點，開啟「超長待機」模式。

為何上海這波高溫這麼熱？上海市氣候中心氣候監測預測科朱雪妍解釋，西北太平洋副熱帶高壓的異常表現是今年上海出現持續高溫天氣的核心原因。

朱雪妍說，「6月上中旬，副熱帶高壓總體偏西、偏北、偏強，為高溫日提早出現創造條件；7月上旬和下旬，受颱風影響，副熱帶高壓階段性南落東撤，高溫天氣暫時中斷；但進入8月後，副熱帶高壓主體再次加強，並穩定維持在長三角地區，從而引發本輪持續性高溫天氣。」

上海中心氣象台也指出，9月初，隨著環流形勢調整以及副熱帶高壓階段性南退，雲量和降水會逐漸增多，持續已久的高溫天氣有望得到緩解。