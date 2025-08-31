快訊

中共九三閱兵前夕 重慶大學城出現反共橫幅標語

中央社／ 台北31日電

中共九三閱兵前夕，中國重慶大學城29日晚間有人以投影方式在一棟大樓外牆打出「推翻中共」的標語，時長逾50分鐘，引發海內外熱議。許多網友將這名行動者稱為「重慶勇士」。

根據社群媒體X平台「李老師不是你老師」貼文，在8月29日晚間10時，有人在重慶大學城熙街投影巨幅標語，標語上寫著：「沒有共產黨才有新中國，自由不是恩賜要去奪回」、「起來吧不願做奴隸的人們，起來反抗奪回自己的權利」、「打倒紅色法西斯，推翻共產黨暴政」、「不要謊言要真相，不要奴役要自由，暴政共產黨下台」。全程持續50多分鐘。

根據「李老師」的另一篇貼文與影片，中國警方搜查投影發布的地點，但早已人去樓空。貼文指出，「警方在『勇士』投屏50分鐘後，終於找到了酒店房間並關閉了設備。在桌上，有『勇士』離開前留給警察們的信」。

印太戰略智庫執行長矢板明夫在他的臉書公開這名行動者的親手信函，許多網友將行動者稱為「重慶勇士」。

根據信函內容，行動者向警方喊話，「共產黨在這片土地上犯下的罪惡，罄竹難書。請儘量不要助紂為虐。也許你現在是受益者，我相信大多數人往上三代甚至是一代，沒有不受到共產黨的迫害，只是中國人太健忘了，自從蘇共在這片土地上以來，甚至奪取政權以來，三年一大運動，十年一小運動，讓多少人家破人亡，受盡迫害，他們除了謊言還有什麼，他們就是法西斯。」

目前未能知道該名行動者的真實下落。但有報導與消息指出，該名行動者已攜家逃到海外，不過行動者在中國的親人仍被警方詢問。

2022年10月13日中共20大舉行期間，網名「彭載舟」的異議人士彭立發在北京海淀區四通橋上懸掛「不要領袖要選票」、「罷免獨裁國賊習近平」等字樣的布條，引發全球關注。然而，彭立發據傳已在今年被以「尋釁滋事罪」與「縱火罪」數罪並罰，判處9年有期徒刑。

中共 標語 共產黨

