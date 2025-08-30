男童飛機上狂哭鬧 航班無法起飛…未能完成1事一家三口下機

快訊

香港01／ 撰文／朱利安
香港快運航空示意圖，非當事班機。聯合報系資料照
香港快運航空示意圖，非當事班機。聯合報系資料照

帶幼童乘搭飛機出遊，如孩子過份哭鬧，會導致全家無法出行！近日有名網友在討論區發文，表示早前乘搭香港快運航空的航班前住日本東京，同機包括一家三口乘客，其中男童一上機便哭鬧不停，表示「耳朵好痛，不想搭」，哭鬧10多分鐘後仍未停止，同行母親更無法為兒子扣上安全帶，空姐表示在此情況下無法起飛，最後該對父母只好帶着兒子一同下機。

《香港01》已就事件向香港快運查詢，正等候回覆。

男童剛登機即哭鬧不停

原PO在連登討論區以「一家三口被一個小孩弄到下飛機」為題發文，表示早前他乘搭香港快運航空的航班前往日本東京成田國際機場，同機有一家三口的乘客，「一上機那個小孩就說耳朵好痛，不想搭」，吵鬧了10多分鐘，其間空姐也兩度上前關心。然而，該名母親試圖為兒子扣上安全帶，以準備起飛，但男童一直抱着母親，導致無法扣好安全帶，空姐見狀表示在此情況下，飛機不能起飛，「最後父母屈服，三人一起下機」。

原PO在文中稱，幸好該家人在起飛前就離開，又表示自己無法理解該對父母為何堅持要帶小孩坐飛機，終自食其果。

網友斥父母自私

貼文隨即引來網友熱議，有人慨嘆該父母的心情應該非常失落，「錢就這樣沒了」，有人指出事件會為同機乘客帶來延誤，「搞到又要下他們的行李，整架飛機的人旅程都被耽誤了」。

網友建議：先帶小孩去放電

不過，部份網友就認為孩子吵鬧時，父母並非沒有制止，又讚賞涉事父母至少沒有拒絕下機，有人則建議上機前讓小孩「放電」，玩累了再上機。

文章授權轉載自《香港01》

飛機 小孩 父母 空姐 耳朵 航班

