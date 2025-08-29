現場直擊／服務3000位記者的「上合峰會新聞中心」長什麼樣？

上海合作組織天津峰會即將開幕，台灣駐北京媒體也罕見受邀採訪峰會，與各個國家與地區的媒體一齊進駐新聞中心。新聞中心有大量智慧化的設備與功能，也有不少中華文化體驗活動，可見大陸官方舉辦大型國際峰會的各項新聞媒體相關布置以及側重。

在新聞中心裡面，處處都有中文、俄文、英文的三語標示，凸顯上合組織的特殊性，目前上合組織各個國家與地區的媒體也已陸續進駐。峰會期間，除了大量工作人員外，還有來自天津大學、南開大學、天津外國語大學等10所大學的300名志願者也在新聞中心協助媒體。

根據官方披露，位於天津梅江國際會展中心二期的2025年上海合作組織峰會新聞中心，面積為1萬2,800平方公尺（3,872坪），可為全球3,000餘名記者提供廣播電視、新聞發布、官方圖片、峰會資訊、科技文化展示、餐飲及交通等「全鏈條報導支持」。天津日報援引新聞中心諮詢和公共服務組組長李春怡說法指，此次共有近3,000名記者報名註冊。

新聞中心由綜合服務區、媒體公共工作區、媒體專用工作區、新聞發布區、廣播電視技術服務區、科技文化互動展示區、媒體餐飲與茶歇區等功能區組成。媒體公共工作區設置492 個席位，以及LED 顯示幕幕。中心並設置兩間新聞發布廳。其中新聞發布廳A可容納 500 人；新聞發布廳B可容納240 人。中心內的大型餐廳則能容納多達700位記者用餐。

特別的是，新聞中心還為境內外媒體提供多種體驗活動，作為工作之餘的紓解，例如非物質文化遺產體驗包含天津泥人張彩塑、楊柳青木版年畫、傳統木工榫卯技藝、景泰藍製作技藝、曾氏華服手工製作技藝、鄭氏漆藝、中醫理療點與養生飲品等，這些中華文化技藝的傳承人現場講解和教學互動，不少都引起境內外記者的高度興趣，一款口味特殊的「藿香青檸氣泡美式」飲品也深受歡迎。

此外，新聞中心有很多智慧化的設備與機器人互動，舉凡運送飲用水的機器人、通曉中俄語的櫃台服務機器人、冰淇淋製作機器人、AI播報模型、還有書法機器人、8K超高清沉浸式體驗等許多相關設備。負責提供冰淇淋機器人的紫勳智能公司向本報表示，這款飲品站是為了驗證這款機器人雙臂協同、更好讓用戶體驗機器人的靈活性與協調性，未來還在研發雙腿的相關功能，希望讓它跑起來做更多服務。

據悉，峰會期間新聞中心舉辦多場吹風會，涉及天津市、山東省、陝西省、大陸生態環境部、工信部、上海合作組織睦鄰友好合作委員會等單位，此外還將有記者會。