天津機場 2號盾構隧道安全貫通

8月28日上午，隨著京濱創新號盾構機破洞而出，由京津冀城際鐵路投資有限公司主導投資建設、中鐵十四局施工的京濱城際鐵路天津機場2號盾構隧道完成盾構掘進，實現順利貫通，京濱城際鐵路天津機場盾構隧道全部安全貫通。 　　

京津冀鐵路公司天津工程指揮部高級工程師王金勝說，天津機場2號盾構隧道是全線重點控制工程，全長8663米，設計為單洞雙線，盾構段長7510米，分兩個區間段組織建設，採用兩台開挖直徑達13.8米的超大直徑盾構機京濱協同號和京濱創新號施工，是天津最大直徑的泥水平衡盾構機。第1區間長2628米，由京濱協同號負責掘進，2024年12月實現安全貫通。第2區間長4882米，由京濱創新號負責掘進，於2024年6月始發，歷時15個月完成任務。

