天津機場 2號盾構隧道安全貫通

大陸廣東佛山順德女子陳某某因長期遭受丈夫楊某東精神控制，決心離婚，卻於2024年3月慘遭殺害。東莞市中級人民法院一審以楊某東為限定刑事責任能力的精神病人為由，判處其死刑緩期二年執行...

2025-08-28 20:41