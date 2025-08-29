兩岸花植設計嘉年華 昆明綻放

八月春城，花香四溢，爭奇鬥豔。昆明台北街，煙火彌漫，溫暖人心。8月27日，「春融同心花香兩岸」第六屆「山海花語 兩岸花植設計嘉年華」暨昆台青年交流活動，在昆明市五華區南屏步行街廣場盛大啟幕。

本次活動作為第13屆「雲台會」系列活動之一，以傳統七夕為契機，持續打造「春融同心兩岸一家親」山海系列交流品牌，通過花植藝術、非遺技藝、美食體驗、創業分享，開展線上線下交流，旨在強化兩岸共同文化記憶，促進兩岸各民族交流交往交融。

「為進一步助推兩岸融合發展，深化文化交流與增強民族認同，自2020年以來，我們以花為媒，連續六年舉辦「山海花語·兩岸花植設計嘉年華」活動，鮮花也成為了昆台兩地友好往來和人文交流的一張名片。」昆明市台辦主任王蓉在致辭表示，「今年七夕，我們舉辦第六屆山海花語 兩岸花植設計嘉年華暨昆台青年交流活動，不僅是對花卉之美的頌揚，更是對兩岸和平發展、民族團結的美好祝願」。她歡迎更多的台胞台商台青來到花香滿城的昆明，觀光旅遊、生活學習、投資興業，共同追夢築夢圓夢。

隨後，嘉賓們走進「兩岸情緣」主題花植設計作品展區，近距離欣賞昆台兩岸花藝師們打造的精彩花植作品。本次活動展示了兩岸花藝師以「兩岸情緣」創作理念製作的20組花植設計藝術作品，包括10組花藝裝置和10套人體花藝裝飾。

同時，在昆明—台北特色美食及民族文化創意非遺展區，面對各具特色的民族文化、非遺手作、特色美食等展位，嘉賓們或駐足、或體驗，期間還與在場臺胞台商、企業代表親切攀談，在交流中傳遞情誼、共話發展。

本次活動為期兩天，包含啟幕儀式、「美在春城」花仙子展示、兩岸青年漢服巡遊、昆台青年（兩岸婚姻家庭）中華文化交流四大活動，以及「兩岸情緣」主題花植設計作品展、昆明—台北特色美食及非遺展、「雲台花語」兩岸線上花藝展廳三大展覽。這場集文化展示、青年交流、美食體驗、線上互動於一體的兩岸盛會，不僅為兩岸同胞搭建了多元互動的平台，更將持續推動兩岸經濟文化交流走深走實，助力中華優秀傳統文化弘揚，促進兩岸同胞情感相融。