兩岸半屏山系列交流活動 在浙江溫州啟動
2025兩岸半屏山系列交流活動在浙江溫州啟動，兩岸企業、行業協會、文藝界、專家學者逾200人參與。五大配套系列活動將持續進行至8月31日。
兩岸半屏山系列交流活動已連續舉辦15年，累計有近3,700人在經貿、文化、旅遊等領域開展深入合作交流，成為兩岸民間交流的重要平台。
今年活動以「海創青春，逐夢同行」為主題，五大配套系列活動包括兩岸青年創業伙伴思享匯、2025兩岸半屏山青年體驗營、兩岸青年短影音攝製交流活動、兩岸（洞頭）七夕民俗風情交流活動、兩岸青年音樂分享會等。
為助力台灣青年扎根發展，浙江推出多項務實措施，重點推介台青創業投資項目及半屏山對台交流基地。活動開幕式上並為台青公寓友好合作夥伴舉行授牌儀式。
特別的是，兩岸半屏山青年體驗營將在為期七天活動中，深入開展人文考察、景點遊覽、非遺體驗、產業參訪等交流。
另外，在「創想無界 青春有為」兩岸青年創業夥伴思享匯上，兩岸青年創業代表以青年創業創新為主題，分享在文旅、餐飲、自媒體等領域的實操經驗，探討兩岸創新發展新路徑。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言