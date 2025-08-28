兩岸半屏山系列交流活動 在浙江溫州啟動

2025兩岸半屏山系列交流活動在浙江溫州啟動，兩岸企業、行業協會、文藝界、專家學者逾200人參與。五大配套系列活動將持續進行至8月31日。

兩岸半屏山系列交流活動已連續舉辦15年，累計有近3,700人在經貿、文化、旅遊等領域開展深入合作交流，成為兩岸民間交流的重要平台。

今年活動以「海創青春，逐夢同行」為主題，五大配套系列活動包括兩岸青年創業伙伴思享匯、2025兩岸半屏山青年體驗營、兩岸青年短影音攝製交流活動、兩岸（洞頭）七夕民俗風情交流活動、兩岸青年音樂分享會等。

為助力台灣青年扎根發展，浙江推出多項務實措施，重點推介台青創業投資項目及半屏山對台交流基地。活動開幕式上並為台青公寓友好合作夥伴舉行授牌儀式。

特別的是，兩岸半屏山青年體驗營將在為期七天活動中，深入開展人文考察、景點遊覽、非遺體驗、產業參訪等交流。

另外，在「創想無界 青春有為」兩岸青年創業夥伴思享匯上，兩岸青年創業代表以青年創業創新為主題，分享在文旅、餐飲、自媒體等領域的實操經驗，探討兩岸創新發展新路徑。