中國大陸研發腦機接口 完成腦深部腫瘤精準定位臨床試驗

中國科學院空天信息創新研究院（空天院）28日宣布，該院傳感器技術全國重點實驗室與哈爾濱醫科大學附屬第一醫院（哈醫大一院）神經外科通過合作，近日成功完成「基於植入式微電極陣列的腦深部腫瘤邊界精準定位」臨床試驗。這是全球首次腦機接口應用於腦深部腫瘤術中邊界精準定位的臨床試驗，標誌著中國自主研發的植入式臨床腦機接口技術實現重要突破，具有重要臨床推廣價值。

中新社報導，中國科學院空天院副研究員王蜜霞表示，本次臨床試驗，採用該院自主研發的臨床腦機接口微電極和多層次調控與高通量神經信號同步檢測儀。

臨床腦機接口微電極主要優勢體現為探測範圍更廣、定位精度更高、信息維度更全三個方面，可為及時發現病灶、精準識別病灶邊界提供關鍵技術支撐，用於確定腦腫瘤邊界、科學開展手術規劃，可在保護大腦運動、語言、認知等功能區的同時，精準切除惡性腫瘤。

多層次調控與高通量神經信號同步檢測儀相當於「信號解碼器」，可同步採集、分析海量神經信號，將電極捕捉的原始信號轉化為精準的「病灶導航」，為腫瘤術中邊界判斷提供實時數據。

哈醫大一院神經外科主任史懷璋介紹說，本次臨床試驗針對一位癲癇頻發的膠質瘤患者開展，合作團隊結合影像數據，通過臨床腦機接口微電極實時反饋的單細胞水平神經信號，成功精準識別腫瘤邊界，最終在最大程度保護功能區的同時，實現腫瘤完整切除。患者術後癲癇未見發作，生活質量得到提高，為康復和後續治療打下堅實基礎。

中國科學院空天院學術院長吳一戎院士指出，空天信息技術並非局限於傳統航空航天領域，在與微系統、醫工交叉融合過程中，展現出強大創新潛力，如高性能傳感器、智能感知與神經接口等關鍵技術的協同發展，正加速推進腦機接口等前沿技術的工程轉化與臨床落地。

據悉，植入式臨床腦機接口技術有望在精準切除腫瘤的同時最大程度保護健康腦組織，提昇患者術後神經功能保留率和生活質量。合作團隊將進一步拓展腦機接口技術應用領域，計劃推進高精度腦機接口視聽覺功能重建，幫助失明、失聰患者實現視聽覺感知；推進血管介入腦機接口在卒中後（意指中風後）康復、腦積水治療等領域的臨床應用，助力偏癱患者完成運動功能。