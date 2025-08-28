快訊

畫面曝！2無人機在上海陸家嘴地標「開瓶器」風洞相撞 96層樓面遭砸穿

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
近日大陸網上流傳一支影片，內容是2架無人機在暱稱為「開瓶器」的上海環球金融中心（圖右一）位於400公尺高的風洞處對撞後墜落，引發議論。新華社
近日大陸網上流傳一支影片，內容是2架無人機在暱稱為「開瓶器」的上海環球金融中心（圖右一）位於400公尺高的風洞處對撞後墜落，引發議論。新華社

上海地標陸家嘴「三件套」之一的上海環球金融中心，因樓頂風洞開口設計形如「開瓶器」而獲此暱稱。不過，近日大陸網上流傳1支影片，內容是2架無人機，在位於這個400公尺高的風洞處對撞後墜落，引發議論。

綜合上海媒體報導，這起無人機相撞事故發生於23日夜晚。影片流出後，許多網友質疑是「黑飛」（非法飛行）。上海環球金融中心管理運營部負責人盧良君27日表示，大廈物業在96層屋面平台發現了這2架墜落的無人機，其中1架翼軸倒插進屋面防水層，地面穿孔破裂，運營方隨後報警。

根據大陸「無人駕駛航空器飛行管理暫行條例」規定，120公尺以上空域劃設為「管制空域」，未經空中交通管理機構批准，不得在管制空域內實施無人駕駛航空器飛行活動；根據飛行軟體資訊，上海「小陸家嘴」地區目前被列為加強警示區，並非禁飛區。

在上海，無人機飛行需通過隨申辦申報，且明確不得超過120公尺。

報導稱，涉事2架無人機「飛手」（操作者）因操控無人機飛行高度超過120公尺，違反「無人駕駛航空器飛行管理暫行條例」被依法行政處罰。

因為這處風洞，環球金融中心成為「黑飛」重災區。本次事故是該大樓自2016年首次發生無人機墜機事故後，記錄在冊的第95案。其中超過7成案件集中於近3年，2023年35次、2024年19次，今年前8個月已達17次。

盧良君表示， 萬幸的是，這些事故沒有造成地面人員傷亡，但破壞了建築防水結構。儘管相關責任人事後受到了不同程度的處理，但這樣的事後追責，起到的震懾作用有限。

對此，盧良君呼籲，盡快設立核心商圈高空建築「禁飛區」，強制無人機配備電子圍欄及避障系統；同時加強備案制度，可通過技術手段監控非法飛行並追責，進一步讓「飛手」認知高空非遊樂場的風險和法律責任。

