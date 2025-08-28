買兇殺女婿！男子不滿21歲女兒嫁70歲老翁 殺手逃東莞28年後落網

快訊

香港01／ 撰文／許祺安
1994年12月江西一名男子阿華（化名）發現21歲的女兒小美（1973年4月5日出生）偷偷與70歲男友老王（1924年1月5日出生）登記結婚，他知道後非常不滿，女婿也不肯離婚，他一氣之下花錢買兇，把女婿殺害。示意圖。（本報資料照片）

1994年12月江西一名男子阿華（化名）發現21歲的女兒小美（1973年4月5日出生）偷偷與70歲男友老王（1924年1月5日出生）登記結婚，他知道後非常不滿，女婿也不肯離婚，他一氣之下花錢買兇，把女婿殺害。

阿華與4名兇手都被逮，其中一人阿凱改名換姓逃往廣東東莞，一躲就是28年，直到2024年才被逮捕，一審背叛無期徒刑，阿凱不服上訴。

據了解，阿華動了殺機是在1995年4月7日遇到外甥阿豪，向他訴苦自己反對小美與老王的婚事，要求女婿離婚但他不肯。阿華因此萌生殺機，他願意給阿豪1萬元（人民幣，下同）請他找人殺害女婿老王，阿豪聽完之後表示同意。

阿豪拿錢後，找來阿凱等3人共同計劃如何謀殺老王，同年4月9日下午，阿豪連同3同夥到老王住處附近埋伏，尾隨他一段時間後，當晚8時闖入老王住處，4人先把老王推倒在地，再用刀朝他亂砍，導致老王當場死亡

案發後其中一名嫌犯阿凱為了躲避追捕，改名換姓潛逃到廣東，直到2023年10月20日下午才被逮捕歸案。阿華被捕後供述，他不同意這門婚事，不滿女兒嫁了個70多歲的老子，使他抬不起頭。

法院認為，阿凱在阿豪的邀集下，伙同阿豪等人共同持刀故意殺害他人，致一人死亡，其行為已構成故意殺人罪，依法應予懲處。阿凱為案中從犯，應當從輕處罰。一審判處阿凱無期徒刑。阿凱不服上訴後，近期二審法院裁定維持原判。

文章授權轉載自《香港01》

女婿 廣東 死亡 離婚 殺人 無期徒刑

阿華與4名兇手都被逮，其中一人阿凱改名換姓逃往廣東東莞，一躲就是28年，直到2024年才被逮捕，一審背叛無期徒刑，阿凱不服上訴。

習近平近期以中國大陸黨政軍最高領導人身分來訪西藏，出席自治區成立60周年紀念，並宣布雅魯藏布江下游水電工程及新藏鐵路等西藏基礎建設布局，凸顯對西藏關切升至戰略重心，尤其緊扣達賴喇嘛90歲後轉世安排可能引發的紛爭。隨著達賴明確表示甘丹頗章基金會掌控認定權，而北京堅持轉世需遵循「金瓶掣簽」等傳統程序，政治對抗加劇，恐再掀西藏動盪。

