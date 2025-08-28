聽新聞
台灣癌症基金會等 八機構獲頒愛心獎

聯合報／ 香港特派員李春／香港報導

香港為基地的「愛心獎委員會」，評出2025年度的「愛心獎」，台灣癌症基金會等八個台灣、香港和大陸及海外的機構和個人，因引領更多投身公益、力行向善而獲獎。

「愛心獎」由在港台商林添茂創設，2004年在香港註冊港澳台灣慈善基金會，年年評選，範圍不斷擴大，逐步實現愛心無國界、種族、宗教的目標。又在社會各方捐款下，獎金提升至18萬美元，成為有影響力的慈善公益獎項。

今年獲評「愛心獎」的，有以守護民眾健康為使命，積極推廣癌症預防及癌症篩檢的台灣癌症基金會；有專注高階伺服器之創新設計，利用綠色運算降低成本，兼顧環保與節能，深耕慈善領域的台灣嘉義縣人梁見後；有在大陸發起成立女市長愛爾慈善基金， 凝聚社會資源，救助弱勢群體的陶斯亮；有前NBA球星姚明創辦的姚基金，該基金秉持「以體育人」宗旨助力青少年發展；有牽頭成立北京同仁張曉樓眼科公益基金會的醫生魏文斌；香港歷史最悠久的兒童服務機構之一的小童群益會；有香港以「保赤安良」為宗旨的慈善機構香港保良局。在海外則有致力解決貧困與不平等的根源問題的全球非營利組織Synergos創始人兼主席Peggy Dulany，她主要在非、亞及拉丁美洲開展實踐。

「愛心獎」評選委員會說，是歲月裡不熄的光芒，用真摯的愛心和持久的付出，照亮無數人的生活，點燃無數人希望的火把，讓善意在點滴之間匯流成海。今年適逢「愛心獎」二十周年，每名獲評選機構或個人，將獲頒獎金20萬美元。

