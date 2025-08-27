快訊

面試上空姐卻罹「全球僅400例罕病」 28歲女博主抗癌2年辭世

香港01／ 撰文：陳進安
姚美杉抗癌2年仍不幸過世。圖／取自揚子晚報
姚美杉抗癌2年仍不幸過世。圖／取自揚子晚報

大陸一名28歲、網名為「給你一拳」的博主查出患全球僅400例的罕見病肝臟未分化胚胎性肉瘤，然而得知生病後，她積極應對，陸續發布數百段影片記錄自己的抗癌經歷，感動了無數網友。然而周一（25日），其家人在粉絲群中宣布，該名抗癌博主經已去世，不少網友留言送別。

「給你一拳」原名叫姚美杉，於2023年時面試上空姐，卻入職體檢時查出患上肝臟未分化胚胎性肉瘤，這一全球僅400例的罕見病。之後，她發布了500多條影片，記錄了自己的抗癌經歷。在《給粉絲們的一封信》中，她曾寫道，比起抗癌記錄，自己更願意記錄生活，把正能量帶給大家，「世事無常，一定要熱愛生活」，其樂觀堅強的態度感染了無數網友。

6月4日，該博主曾稱完成了第二次手術，並向大家報平安：「手術快15個小時，聽說切得和處理得很乾淨。人總要相信相信的力量，萬一我有機會變成一個『普通人』呢。」可是在周一，家人宣布她經已去世。

據杭州市一醫院介紹，肝臟未分化胚胎性肉瘤是一種罕見的起源於肝臟間葉組織的惡性腫瘤，在成人中發病率極低，其中又以女性居多，預後較差。

腫瘤的生長速度很快，伴有自發破裂的傾向，可引致急腹症和腹腔內播散。多數患者因腹部包塊或並發腫瘤自發破裂或瘤內出血發生腹痛發熱而就醫。而該病缺乏典型臨床表現、影像學表現及特異性血清學標誌物，術前診斷非常困難，需依賴病理活檢才確診。治療則以手術為主，輔以化療等其他手段。

文章授權轉載自《香港01》

抗癌 網紅 空姐

