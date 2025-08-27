聽新聞
陸推「首來族」台胞證免證件費 7月申辦量增22%
為招徠從未去過中國大陸的台灣民眾特別是青年人前往，中國大陸先前宣布自今年7月1日至2027年12月31日免收首次申辦台胞證的證件費。國台辦發言人朱鳳蓮今天說，7月「首來族」申辦台胞證數量較6月增加22%。
中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）上午舉行例行記者會，朱鳳蓮在回答媒體提問時，作上述表示。
朱鳳蓮表示，台灣「首來族」申辦台胞證免收證件費政策自7月1日實施以來，「首來族」申辦台胞證數量大幅增加，7月申辦數量與上一期（6月）相比增加22%，其中45歲以下申請人數占72%；而7月台灣「首來族」入境人數與上一期相較增加33%。
中國大陸先前宣布，自今年7月1日至2027年12月31日免收台灣「首來族」申辦台胞證證件費。中國國家移民管理局先前表示，台灣人首次申請台灣居民來往大陸通行證（台胞證），可享受證件費減免政策，包括5年多次出入境有效台胞證或3個月一次出入境有效台胞證。
根據陸方收費標準，在港澳和台灣首次申辦5年期台胞證，每本收費港幣240元（約新台幣943元）；在中國大陸申辦一次有效台胞證則收費人民幣40元（約新台幣171元）。
