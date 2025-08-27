快訊

陸推「首來族」台胞證免證件費 7月申辦量增22%

中央社／ 北京27日電
為招徠從未去過大陸的台灣民眾特別是青年人前往，陸先前宣布自今年7月1日至2027年12月31日免收首次申辦台胞證的證件費。示意圖。中新社
為招徠從未去過中國大陸的台灣民眾特別是青年人前往，中國大陸先前宣布自今年7月1日至2027年12月31日免收首次申辦台胞證的證件費。國台辦發言人朱鳳蓮今天說，7月「首來族」申辦台胞證數量較6月增加22%。

中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）上午舉行例行記者會，朱鳳蓮在回答媒體提問時，作上述表示。

朱鳳蓮表示，台灣「首來族」申辦台胞證免收證件費政策自7月1日實施以來，「首來族」申辦台胞證數量大幅增加，7月申辦數量與上一期（6月）相比增加22%，其中45歲以下申請人數占72%；而7月台灣「首來族」入境人數與上一期相較增加33%。

中國大陸先前宣布，自今年7月1日至2027年12月31日免收台灣「首來族」申辦台胞證證件費。中國國家移民管理局先前表示，台灣人首次申請台灣居民來往大陸通行證（台胞證），可享受證件費減免政策，包括5年多次出入境有效台胞證或3個月一次出入境有效台胞證。

根據陸方收費標準，在港澳和台灣首次申辦5年期台胞證，每本收費港幣240元（約新台幣943元）；在中國大陸申辦一次有效台胞證則收費人民幣40元（約新台幣171元）。

台胞證 朱鳳蓮 國台辦

相關新聞

全球首個… 廣東江門中微子地下700米大科學裝置 灌水運行

中國在粒子物理學研究發展邁大步。中國科學院高能物理研究所表示，江門中微子實驗（JUNO）已成功完成2萬噸液體閃爍體灌注，...

住客閒逛浙江1酒店驚見千年古墓 員工：衣冠塚、不嚇人

有網民近日在網路上表示，入住浙江衢州衢府官邸酒店後，竟在酒店內發現一座古墓。對此，該酒店表示，該古墓是晉太康元年大將陳弘...

勇敢還是冒險？成都女跳水救落水男 曝不太會游泳後怕

四川成都一名男子落水，情況危急時，附近餐廳一名女店員套著救生圈跳水救人，在眾人協助下，成功將男子營救上岸。女孩救完人後才...

杭州高速路「恐怖面具人」嚇鄰車 網怒：太缺德

有網友指出，在長深（長春至深圳）高速杭州段有人戴恐怖面具故意驚嚇過路車輛。影片顯示，兩輛車行駛中時有並行，戴面具的人坐在...

內地DSE補習 老師不熟內容、盜印港書、小紅書易誤導…

早前香港私校崇正中學被指涉違規「借殼」給內地補習社「摘星DSE」開辦香港中學文憑（DSE）課程，其後多間私校再捲入風波，...

