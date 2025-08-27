四川德陽潮扇藝術展 賞28珍品

近日，「蜀韻匠心·德陽潮扇」2025德陽潮扇藝術展在四川省文化館藝術空間啟幕。這是德陽潮扇首次舉行省級專場展出，吸引了眾多成都市民與愛好者參觀體驗，近距離感受非遺魅力。

德陽潮扇已有100多年歷史，是四川省級非遺專案，製作一把成品需要經過選材、開絲、編線等18道工序。此次展示的28件不同時期的潮扇珍品，系統呈現了德陽潮扇的發展脈絡。一把1942年製作的潮扇，以細竹絲扇骨與明豔人物扇面引起觀眾驚歎；另一把2025年製作的潮扇則在傳承傳統工藝基礎上，以蜀繡花與蝶為扇面，展現了百年潮扇與時俱進的蓬勃生機。

「從這些展品中，能真切感受到德陽潮扇製作工藝的精湛，每一把扇子承載著深厚的文化底蘊。」前來觀展的成都市民羅女士感慨道。

現場還設有手作體驗區，引領觀眾瞭解這項非遺的前世今生。德陽潮扇省級代表性傳承人楊占勇一邊細緻講解、一邊演示關鍵步驟，眾多成都市民拿起工具，沈浸式感受潮扇製作的工序。