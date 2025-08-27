兩岸青年匯 街舞電競搭交流舞台

2025海峽兩岸青年匯活動近日在上海舉行，展開一系列體育、音樂、電競和街舞等領域的活動。在街舞比賽，台灣隊伍領隊表示，能透過這次機會認識大陸的跳舞的風格和風氣；而在電競比賽，大陸選手認為台灣隊伍合作默契，實力比想像中更厲害。

2025海峽兩岸青年匯系列活動之一「海峽兩岸青年街舞匯」24日晚間進行總決賽。大陸全國台聯副會長、上海台聯會長盧麗安表示，近年來，每年都會舉辦許多有意義的交流活動。在兩岸青年互動交流中，很高興看到青年同胞們加深了解，促進互信。希望藉此活動為兩岸青年搭起切磋技藝的舞台。

「金門霹靂舞學院」領隊陳泓彰告訴本報記者，之前也有帶隊伍到杭州、福建等地參加類似活動，藉這些機會來認識這裡的文化、跳舞的風格和風氣。談到兩岸交流方面，他認為，現在文化交流方面越來越開放，自己對文化方面比較不派斥，認為對街舞圈會有幫助。

來自浙江千島湖的「BD少年團」領隊何先生分享，這次活動不只是舞蹈上的競技，也是兩岸文化的深入交流。他認為，這次比賽中，台灣隊伍競技水平特別高，也特別時尚、潮流。相較起來，大陸隊伍普遍年齡比較小，會更多地融入中國元素，在創意、編排上有不同的展現。

本次2025海峽兩岸青年匯活動期間，還有一系列交流活動集中展開。海峽兩岸（上海）青年電競文化節由大陸與台灣的八支隊伍透過《英雄聯盟》競技，最後在22日決賽由台灣隊伍「來旅遊的」拿下賽事冠軍。

本次拿下季軍的台灣隊伍「牛肝我愛你」隊員蔡健成分享，考量到薪水和未來發展，自己曾在2018年到重慶發展。談到大陸電競產業的發展，他認為在獎金、場所和人員等資源方面，可以看出大陸對電競產業的重視。

獲得亞軍的大陸隊伍「黃家僱傭兵」來自江蘇蘇州，隊長沈傲表示，「台灣朋友比想像中更厲害，對戰的時候壓力非常大。」而在冠軍戰後設置的「隊員交換」表演賽環節，他表示玩得非常開心、非常融入，兩邊感覺也沒有什麼任何隔閡。