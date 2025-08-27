北京工業遊 參觀老汽水、牛奶廠

京城老字型大小不斷守正創新，在園區建立參觀體驗空間，打造工業旅遊專案，正成為一次新的探索，可參觀、可體驗、可消費的新空間讓更多人感知「老字型大小，正青春！」

盛夏炎炎，北京南五環外，北冰洋汽水車間又迎來一波客人。「打小就喝北冰洋。」41歲的董先生帶著8歲的兒子站在隊伍中。喝了這麼多年北冰洋，參觀車間董先生還是頭一回，整潔的車間內，易開罐灌裝線馬力全開，灌裝、檢測、包裝，全自動作業，一氣呵成。「真沒想到，老字型大小也進入無人化了。」

車間外，1萬平方米的北冰洋義利主題樂園，也給董先生的兒子帶來了驚喜，冰山形狀的攀爬設施、北冰洋易開罐滑梯、高聳的義利蛋糕雕塑，每一處都迎合著孩子的喜好。還有DIY體驗，「很好玩！」小朋友一口氣製作了6瓶北冰洋汽水，甭提多高興了。

2017年，北冰洋借著工廠改造的契機，生產車間加裝透明玻璃，開闢出一條參觀走廊，讓大家可以近距離觀察生產線。如今，北冰洋汽水的生產、倉儲，完全實現了智慧化，老字型大小工廠也吸引了大批慕名而來的遊客。資料顯示，2025年上半年，就有12.47萬名遊客到這裡參觀，客流同比增長14.41%。

與北冰洋相距不到10公里，三元食品瀛海工業園每天參觀遊客也絡繹不絕。集生產、研發、物流、檢驗檢測等功能為一體的瀛海工業園，是三元旗下規模最大的現代化牛奶生產基地，年產能超過40萬噸。

這裡濃縮著牛奶的全產業鏈。全封閉的生產車間內，粗細不一的管道縱橫交錯，連接著大大小小的不鏽鋼容器。貯存、殺菌、灌裝，牛奶生產全程都在這些容器和管道內進行，不與外界環境接觸。一瓶瓶、一盒盒牛奶完成包裝後，再自動裝箱，進入高大的立體庫。「原來那麼大一個車間只有集控室的一兩個人就足夠了，機械化、自動化的魅力盡顯。」現場一位參觀者驚歎道。

去年一年有4萬餘名遊客到此參觀。三元表示，下半年將把瀛海工業園內的手工體驗項目升級為綜合體驗工廠店，引入乳酪、比薩、咖啡等衍生品製作，以及老字型大小文創產品，給大家帶來不一樣的新感覺。