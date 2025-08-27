陸國家能源局：全球逾半電動車 行駛在中國

中國國家能源局電力司司長杜忠明26日在北京表示，目前全球有一半以上的新能源汽車行駛在中國，綠色低碳的出行理念和能源消費方式已經深入人心。 　　

中新社報導，大陸國新辦26日舉行新聞發布會，杜忠明在會上指出，「十四五」以來，以電動汽車等「新三樣」為代表的先進製造業，以及以人工智能、大數據等為代表的數字產業帶動了中國用電需求的快速增長。 　數據顯示，2024年，中國新能源整車製造用電量同比增長34.3%，互聯網和相關服務用電量同比增長20.5%，今年1至7月電動汽車充換電服務用電量同比增長超40%。 　　

杜忠明說，為滿足新能源汽車走進千家萬戶帶來的用電需求，中國大力推動充電基礎設施建設。截至7月底，中國充電基礎設施數量達1669.6萬個，是「十三五」末的10倍，規模世界領先。積極鼓勵「開綠車、用綠電」，通過綠證綠電交易等方式，為新能源車主提供綠電服務，組織相關省份開展車網互動應用試點，電動車化身「移動充電寶」，支持用電「削峰填谷」。

數據顯示，今年1至7月，大陸全國新能源汽車產銷分別完成823.2萬輛和822萬輛，同比分別大增39.2%和38.5%。 大陸汽車消費需求的持續釋放，是政府「以舊換新」與補貼政策奏效，汽車下鄉有效撬動消費市場，帶來百萬輛級別的銷售增量，為全年中國汽車市場注入新動力。

中國新能源汽車不僅在國內市場火熱，在海外也是。據統計，今年1至7月，中國汽車出口量同比增長12.8%，其中新能源汽車出口130.8萬輛，同比增長達84.6%。   　出口格局方面，除了比亞迪、吉利、奇瑞、長安等品牌表現較強，一些新興自主品牌也開始在海外市場嶄露頭角。 如創立於2019年的嵐圖汽車，已陸續在義大利、西班牙、斯洛維尼亞、葡萄牙等國發佈品牌及車型，穩步推進在歐洲及共建「一帶一路」國家的市場佈局。

北方工業大學汽車產業創新研究中心研究員張翔表示，儘管歐美等部分國家和地區出台了一些限制政策，但從全球範圍來看，中國新能源汽車憑藉技術、成本和產業鏈等多方面優勢，在東南亞、南美等眾多海外市場依然保持良好的發展態勢。

