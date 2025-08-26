屈公病疫情趨緩 廣東佛山終止公衛事件應急處置

8月12日，南京南站候車大廳內有旅客突不適倒地，車站廣播急尋醫護人員協助，當時與子女正在候車護士李夢旖聽到廣播後，拋下一句「媽媽去去就回」便立即飛奔到患者所在之處，並將10隻手指的穿戴甲一一咬下後為病人急救。

2025-08-26 14:41