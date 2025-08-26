屈公病疫情趨緩 廣東佛山終止公衛事件應急處置

快訊

中央社／ 台北26日電
中國廣東佛山屈公病疫情態勢趨緩，連續9天每日通報新增確診病例維持在50例以下。圖為工作人員在廣東佛山市噴藥消殺蚊蟲。圖／新華社
中國廣東佛山屈公病疫情態勢趨緩，連續9天每日通報新增確診病例維持在50例以下，官方今天下午宣布，終止突發公共衛生事件三級應急響應，轉為常態化防控。

廣東佛山官方26日下午召開屈公病（中國稱「基孔肯雅熱」）疫情防控記者會，官方於會上宣布，終止突發公共衛生事件三級應急響應。

據央視新聞、第一財經報導，廣東佛山每日通報新增屈公病確診病例連續9天維持在50例以下，依據國家疾控工作組、國家衛健委近期判斷，佛山進入疫情低水準散發狀態，疫情防控策略可由應急處置轉為常態化防控。

佛山市政府7月29日公告，根據「國家突發公共衛生事件應急預案」，啟動佛山突發公共衛生事件三級應急響應。根據公共衛生事件危害程度、涉及範圍等要件，可分為特別重大（一級）、重大（二級）、較大（三級）、一般（四級）。

報導指出，中國今年最早發現境外移入病例導致屈公病疫情的地區在佛山市順德區。根據順德區通報，在17至25日期間，每日通報新增屈公病確診病例為20例以下。

疫情 廣東 確診 屈公病

