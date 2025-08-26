快訊

深圳2人颱風天爬山各被罰2萬 陸網友：可全國推行嗎？

聯合報／ 大陸中心／即時報導
7月19日颱風「薇帕」來襲時，深圳仍有兩名遊客冒險爬山，日前被各罰人民幣5,000元。圖為7月20日深圳工作人員冒雨清理被颱風吹倒的樹木。（新華社）

據新華網報導，大陸全國首張自然災害綜合法規罰單日前開出。兩名遊客因在颱風期間冒險登山受困，深圳日前對這兩人各處以人民幣5,000元（約新台幣2萬1,250元）罰款，引發大陸民眾關注，呼籲應全國推行。

7月19日，颱風「薇帕」（大陸稱「韋帕」）來襲，但深圳仍有遊客擅自進入大鵬新區「自然災害危險區」受困。當時救援人員費時12小時搜救，才順利將兩人轉移至安全區域。

8月15日，大鵬新區應急管理局指導南澳辦事處依據《深圳經濟特區自然災害防治條例》，對兩名遊客處以每人5,000元罰款。

報導稱，《深圳經濟特區自然災害防治條例》2023年11月1日起施行，明定深圳市、區人民政府可以將可能造成人員傷亡或者重大財產損失的區域臨時劃定為「自然災害危險區」，並採取禁入措施，違者將面臨人民幣5,000元以上2萬元以下罰款，並承擔相關救援費用。

在深圳開出大陸全國首張自然災害綜合法規罰單後，不少網友紛紛叫好並呼籲：「支持處罰，應該在全國推廣」。

對此，深圳市應急管理局防災減災處處長王常效接受央視新聞採訪時表示，這張罰單懲處的不僅是「擅闖危險區」這一具體違法行為，更是其背後根植於少部分人心中的僥倖心理。罰的是個人在明確的災害預警與法律禁令下，依然將個人獵奇和便利行為置於公共安全之上的不負責任態度。這種行為不僅會將自身推入險境，更是對公共救援資源的極大擠占和濫用。

對於深圳此舉可否在大陸全國推行，北京大學政府管理學院教授馬亮指出，深圳非常強調一整套的流程和機制，在劃定臨時危險區域時，事前經過一系列論證、公示，最後形成一套辦法，包括在處罰方面，也進行過充分的調查和最後的公開。這一整套的流程體現出深圳在這個方面管理的能力，對於中國其他地區具有很好的示範效應。

