旅客高鐵站發病倒地…護理師咬掉十指美甲飛奔救人 謙稱：只是換地方上班

8月12日，南京南站候車大廳內有旅客突不適倒地，車站廣播急尋醫護人員協助，當時與子女正在候車護士李夢旖聽到廣播後，拋下一句「媽媽去去就回」便立即飛奔到患者所在之處，並將10隻手指的穿戴甲一一咬下後為病人急救。

對於自己救人的舉動，李夢旖表示「我不是英雄，只是換了個地方上班。每一位醫護人員在類似情況下都會這麽做。希望公眾能更理解和支持我們這個職業的日常付出」。

《新華社》報道，李夢旖是廣東韶關粵北人民醫院耳鼻喉科的護士。8月12日，她正利用難得的假期與12歲的兒子和15歲的女兒準備蘇州遊玩，正在等待當天開往蘇州的最後一班列車，突然候車廳傳來一陣急促的廣播聲，A4檢票口有旅客因突發疾病情況危急，急需醫護人員救援。

距離檢票只剩不到半小時，一對子女還沉浸在旅行的期待中，但僅僅一瞬間，李夢旖便做出決定，「媽媽去去就回」，她迅速將背包塞給兒子，便跑進人潮中一路狂奔到A4檢票口。

與此同時，南京南站派出所執勤警務大隊大隊長劉鵬飛正與同事趕往現場。他憶述，當時遠遠就看到一位穿黑色衣服的女士急速向前跑，「她攔住我們氣喘吁吁卻語氣堅定地說『我是護士』」。

他們撥開人群後，只見一名旅客蜷縮在地上無意識地抽搐，嘴角的血跡在地磚上洇開一片。李夢旖立即彎腰蹲下，扯下手指上的戒指，並用牙輪流將10隻手指的穿戴甲一一咬下，為病人清理口腔異物。

李夢旖一邊安慰病人，一邊為病人把脈，發覺對方的脈搏跳得又快又急，初步判斷是癲癇發作合併低血糖。在她的全力救治下，病人震顫的幅度漸漸變小，口腔不再滲血，將患者的病情和救護細節交代給旁邊的工作人員後，李夢旖開始逆著人流狂奔。

當她趕到檢票口時，距離停止檢票不到兩分鐘，但讓她深感欣慰和安心的是，孩子們早已在工作人員的協助下平安抵達閘機口，正焦急地等待她回來。列車進站時，兒子趴在她耳邊說：「媽媽，剛才有個阿姨陪著我們說你在救人」：女兒則拽著她的衣角，仰起的臉上滿是亮晶晶的光，崇拜地說：「媽媽，你好厲害是我們的偶像！」。

據了解，南京鐵路公安處的工作人員已經聯繫上李夢旖，她見義勇為的事跡已被上報，正在為她申請見義勇為獎勵。

文章授權轉載自《香港01》