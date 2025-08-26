魯迅抽煙牆畫 陸網友二次創作文豪「痛改前非」

浙江省紹興市的魯迅紀念館一面魯迅手裡夾著香菸的「網紅牆」，近日被遊客孫女士在社交平台發文批評，這幅壁畫有引導青少年吸菸的危害，並兩次向政府投訴。有關話題熱度網上居高不下，有評論稱該投訴「浪費公共資源」、「走火入魔」，「吃飽撐著」，接著有網友製造「魯迅痛改前非」的系列圖片加以嘲諷。

一代文豪魯迅抽煙形象並非虛構，根據《魯迅日記》記載，1925至1936年間，魯迅每日吸菸約20支，這一習慣與其創作狀態緊密相關。壁畫原型取自1936年魯迅逝世前三個月拍攝的最後一張照片。

浙江省魯迅研究會回應稱，反對網上藉「魯迅吸菸」炒作，「部分行為實為利用魯迅博取流量、製造輿論熱點，這並不利於對魯迅精神的正確傳播，不應被鼓勵。」

央視網則發文稱，「宣傳控菸是一回事，拿控菸來綁架魯迅先生、限制藝術創作，讓相關部門疲於奔命，那是另外一回事兒。那些為了逞一己之快而浪費公共資源的投訴，該消停消停了。」

也有大陸網友發揮創意，製造「魯迅痛改前非，深刻反省連夜整改」系列圖片，嘲諷這位投訴的遊客。

這些「二次創作」圖片包括：「暖男」魯迅手持保溫瓶、魯迅手持自拍架、魯迅舉大拇指點贊、魯迅手持紅酒、魯迅手持「禁止吸菸從我做起」卡片、魯迅手持「孫女士求放過」卡片等，令人忍俊不禁。

紹興魯迅故里景區25日晚上回應：景牆落成至今已有22年之久，是魯迅故里的組成部分，已成為海內外遊客來紹興的重要打卡地。魯迅故里景區始終堅持尊重魯迅、尊重歷史、尊重藝術，不輕易改變魯迅故里在廣大遊客中的既有形象。