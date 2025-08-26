快訊

世界首例 大陸將基因編輯豬肺移植人體

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
2024年，大陸醫療團隊就曾將基因編輯後的豬肝臟成功移植人體。（圖／截自央視新聞）
中國大陸研究團隊25日在英國學術期刊《自然-醫學》在線發表論文，報告世界首個將基因編輯豬肺成功移植到腦死亡人體內的案例。新華社稱，該成果有望幫助緩解肺移植供體短缺的難題。

廣州醫科大學附屬第一醫院教授何建行率領的研究團隊，將一隻經過基因編輯的巴馬香豬左肺移植到一名腦死亡者體內，模擬臨床常見的單肺移植手術。該供體豬經過6處基因編輯，以降低其器官移植到人體後的免疫風險。手術後，呼吸、血液、影像等監測數據顯示，移植肺維持通氣與氣體交換功能長達9天，其間未發生超急性排異反應，同步病原學監測也未發現活躍感染跡象。

「目前全球器官移植需求日益增大，異種器官移植被認為有望解決供體短缺的困境。」何建行介紹，「這項成果標誌著異種肺移植領域邁出關鍵一步。」

他表示，接下來將進一步優化基因編輯策略與抗排異治療方案，延長移植器官存活及功能維持時間，並將團隊自主研發的無管技術應用於異種肺移植試驗中，以減少機械通氣對供體肺的損傷，推動異種肺移植向臨床應用轉化。

研究團隊介紹，這項研究方案嚴格遵循大陸國家法律法規和倫理準則，先後通過醫院倫理委員會等機構的審查與監督。受試者有重型顱腦損傷，經多次獨立評估確認已腦死亡。其家屬出於支持醫學進步的願望，同意無償參與研究。研究在第9天時應家屬要求結束。

世界首例 大陸將基因編輯豬肺移植人體

中國大陸研究團隊25日在英國學術期刊《自然-醫學》在線發表論文，報告世界首個將基因編輯豬肺成功移植到腦死亡人體內的案例。...

