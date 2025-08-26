大九學堂學生團訪上海 體驗木版水印及捏麵人

快訊

中央社／ 上海25日電

上海近期舉辦一系列兩岸文化交流活動，主題展演活動並在今天登場，台灣「大九學堂」學生團也出席，除了觀看兩岸青年帶來的表演外，還現場體驗木版水印、捏麵人等中國傳統民俗技藝，氣氛熱絡。

「2025海峽兩岸青年匯」近日在上海展開一系列兩岸文化交流活動，包括音樂、電競、街舞、運動等比賽項目。被視為活動重頭戲的「兩岸同夢，心光同輝」主題展演活動25日在上海兒童藝術中心登場，有不少兩岸青年出席。其中包括馬英九基金會執行長蕭旭岑帶隊的「大九學堂」學生團28名學生、參加兩岸青年匯街舞比賽與體育比賽的參賽者，以及來自苗栗、台北的參訪團等。

展演活動開始前，現場佈置了「非遺AI之美」主題展，透過AI與傳統文化的結合，讓與會青年現場體驗演皮影戲、繪製旗袍與茶盞等。還有許多實體文化體驗，如「木版水印」，將雕版文字透過水印技術印卷軸上，頗受歡迎，同學們紛紛比較誰印得最美。

也有許多與會的兩岸青年對「麵塑」（捏麵人）、「蠟染」感興趣，前者並可以現場手捏表情符號磁鐵帶回家。大九學堂學生表示「比想像中的簡單」、「很解壓」；後者則能親手染製獨一無二的絲巾，頗具體驗感。

「兩岸同夢，心光同輝」展演活動邀請許多來自兩岸的表演者、歌手帶來一系列表演。此外，中國大陸國台辦副主任趙世通、上海市政府副秘書長劉平、馬英九基金會執行長蕭旭岑、上海市台辦主任金梅等官員，以及擔任「青年匯形象大使」的中國知名藝人黃曉明等人，也一同出席，黃曉明還應景唱了一段「上海灘」助興。

「大九學堂」學生團20日已抵達上海，除觀看中國熱映電影「南京照相館」外，並遊覽多處知名景點。廖姓學生表示，這幾天印象最深刻的是烏鎮及杭州，因為是許多電視劇拍攝的景點，看了很有感觸。她並希望日後能前往新疆，因為這次有吃到了新疆菜，覺得非常好吃，同時也想親眼看看新疆是否如台灣媒體所呈現的那樣。

另一名蘇姓學生表示，這幾天對於杭州龍井茶印象深刻，看到師傅手炒的，用長繭的那隻手炒，覺得很辛苦，這份職業不容易。

這一系列活動也有許多當地學生擔任志願者，上海師範大學華姓學生表示，這幾天都和台灣同學同吃同住，有許多交流，過程中也發現，與台灣同學不會有特別多的代溝，「交流是非常順利的」，也能藉此機會了解到台灣日常生活、學習、發展方面的特點，「對我們來說也是新奇的體驗」。

