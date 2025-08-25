大九學堂上海行 參訪四行倉庫、觀看《南京照相館》

快訊

聯合報／ 特派記者陳湘瑾／上海即時報導
學生參觀上海圖書館策展「山海同源——家譜中的華夏文明根脈主題展」。記者陳湘瑾／攝影
學生參觀上海圖書館策展「山海同源——家譜中的華夏文明根脈主題展」。記者陳湘瑾／攝影

2025海峽兩岸青年匯活動近日在上海舉行，展開一系列體育、音樂、電競和街舞等領域的活動。其中，來自台灣的「大九學堂」學生團25日於上海兒童藝術劇場參觀上海圖書館策展及上海教育電視台的AI互動系統。馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，這兩年到大陸都會安排同學參訪抗戰博物館等，讓他們了解歷史絕對不能遺忘。

作為2025海峽兩岸青年匯系列活動，上海圖書館於上海兒童藝術劇場策展「山海同源——家譜中的華夏文明根脈主題展」，以族譜溯源家姓歷史、探尋家族分布；另有上海教育電視台帶來「非遺AI之美」，提供AI非遺（無形文化資產）互動系統。

大九學堂蘇同學表示，大陸這幾年發展非遺非常努力，讓很多古鎮能夠延續下去。談到此次訪陸行程，他表示，這幾天體驗到大陸人的熱情，欣賞了黃浦江和外灘的美，也看到1998年辜汪會談、2014年王張會舉辦的和平飯店，「這兩個會都對兩岸未來定位非常有歷史意義，能夠親眼看到和平飯店讓我感到很震撼。」

大九學堂廖同學分享，曾在六月的海峽論壇看過大陸動畫電影《哪吒》，覺得特效做得非常棒，不輸迪士尼的動畫；談到近期熱映的大陸電影《南京照相館》，她印象最深刻的畫面是戰爭讓家人離開彼此，「這是大家最不想看到的，我們希望和平」，她表示，一路走來的歷史可以看到戰爭是必須避免的。

在馬英九基金會的招募下，大九學堂學生團8月20日抵達上海，開啟為期7天參訪。行程包括觀看影片《南京照相館》，觀賞中華藝術宮「中國白·德化瓷上海藝術大展」和多媒體版《清明上河圖》，參觀東方明珠、豫園、上海中心、四行倉庫、徐家匯書院、模速空間等上海地標。

馬英九基金會執行長蕭旭岑25日晚間接受媒體聯訪時表示，這次有一半的同學是第一次到上海，不管是悠久歷史文化，以及創新包容的氣息，都讓他們很喜歡。他也提到「館長」陳之漢今年六月到上海後，許多台灣年輕人看了影片後都想到上海。

針對這次行程安排，蕭旭岑表示，今年是抗戰勝利八十周年，也是台灣光復八十周年，這次到上海特別安排同學看《南京照相館》，這確實是八十年前中華民族浴血奮戰、民族團結、抵禦外侮的一段重要歷史，大陸很重視，很遺憾台灣比較沒有相關紀念活動，也參訪了四行倉庫，讓他們感受當年戰爭的殘酷，以及日本侵略中國這段血淚歷史。

馬英九基金會執行長蕭旭岑25日晚間出席2025海峽兩岸青年匯主題展演活動「兩岸同夢 心光同輝」。記者陳湘瑾／攝影
馬英九基金會執行長蕭旭岑25日晚間出席2025海峽兩岸青年匯主題展演活動「兩岸同夢 心光同輝」。記者陳湘瑾／攝影
學生體驗上海教育電視台的AI非遺互動系統。記者陳湘瑾／攝影
學生體驗上海教育電視台的AI非遺互動系統。記者陳湘瑾／攝影

上海 行程 馬英九基金會

