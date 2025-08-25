這些地方淪陷！大陸屈公病已擴散至廣西、湖南、四川及湖北等十餘省

快訊

聯合報／ 記者賴錦宏/即時報導
屈公病透過伊蚊叮咬傳播，白紋伊蚊在廣東廣泛分佈，繁殖快、適應性強，增加了防治難度。（微博照片）
蚊媒病毒性疾病屈公病，已自廣東蔓延到湖北等十餘個省份和香港、澳門。湖北省多地日前宣布，免費提供屈公病檢測服務。

湖北省襄陽市疾控中心8月24日在微信公眾號上公告，襄陽市從即日起，面向市民提供屈公病等蚊媒傳染病免費諮詢和檢測服務。襄陽市疾控中心公布的免費諮詢檢測點名單共有17家，分布在襄陽市區、襄州區、棗陽市、宜城市、南漳縣和保康縣。

湖北孝感市疾控中心周日也在微信公眾號上公布，18家屈公病等蚊媒傳染病免費諮詢檢測點名單。

隨州市疾控中心23日發布了23家免費檢測點名單，並提到當前在持續發現境外輸入屈公病例的同時，珠三角地區（以廣東佛山為主）疫情已外溢至廣西、湖南、四川及湖北在內的十餘個省份和香港、澳門特區，並在廣西多地引起本地傳播。

仙桃市衛生健康委上周也宣布，即日起在疾病預防控制中心和第一人民醫院感染性疾病科發熱門診提供屈公病等蚊媒傳染病免費諮詢檢測服務。

另據南方日報報導，廣東全省過去一週新增屈公病個案大幅下降至336例，未報告重症和死亡個案。其中佛山市新增病例最多，達206起，是唯一一個新增病例破百的市區。

