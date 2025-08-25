中國浙江魯迅夾菸網紅打卡牆 遭遊客投訴危害健康

快訊

中央社／ 台北25日電

中國浙江紹興市魯迅紀念館內一面魯迅手裡夾著香菸的網紅打卡牆，近期遭到遊客投訴，理由是可能引導他人在室外聚集抽菸，危害他人健康風險

據中新社、上游新聞等媒體報導，部分遊客到魯迅紀念館參觀遊覽，會到這面牆點燃打火機或香菸，接著拍照打卡。

近日一名遊客孫女士在社交平台上發文，認為這幅「魯迅夾菸」的牆面不妥，並在22日將此事向浙江省官方的民眾意見反映平台「浙裡辦」投訴。

孫女士投訴紹興魯迅紀念館網紅牆畫的理由是，該畫的原畫是魯迅在自己家裡抽菸，牆畫去掉背景，有引導人室外聚集抽菸危害他人健康的風險，還有誤導之嫌，要求對牆畫進行更換。

據報導，孫女士受陸媒訪問時表示，自己是一名控菸志願者，平時經常關注公共場所禁菸的話題。為了讓投訴更有可行性，孫女士查詢了很多有關魯迅的版畫，無意間發現了魯迅抽菸原圖煙紋更小，而且有書房背景，「原畫是在室內吸菸，而不是室外公共場合吸菸」。

越城區文廣旅遊局回應，「魯迅故里景區為市文旅集團主管，非我局職權範圍，建議（您）直接向紹興市文旅集團提出」。

有關「魯迅夾菸」牆畫被投訴一事，熱議不斷。有網友認為，受眾並沒有那麼禁不住誘惑；也有人提醒，就畫引發的公共場所點菸打卡行為，更值得關注。

事實上，魯迅相關話題在近期走紅。在上海書展期間，一款仿魯迅曾穿著的同款紫色毛冷背心大賣，引發話題。

不僅中國年輕人紛紛在社媒曬出穿上魯迅同款毛背心稱「文思泉湧」「寫稿效率翻倍」，中國名作家莫言、收藏家馬未都等也都加入「魯迅OOTD」風潮。人民文學出版社稱，這讓魯迅脫離教科書，成了真實可感的人。

報導指出，「魯迅愛抽菸」，彷彿成了一種刻板印象。2024年4月23日世界讀書日，某茶飲品牌推出了「煙腔烏龍」聯名奶茶，除了杯身印有魯迅手捧奶茶的肖像外，還配套推出印有魯迅肖像的周邊，產品的宣傳標語是「老菸腔，新青年」。

滬語小說「弄堂」作者胡寶談認為，「老菸槍」這個詞在上海日常生活裡有時具有一點貶義，「新青年」應該學習和繼承魯迅的精神，而不是「菸腔」。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

