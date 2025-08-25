快訊

轟行政院普發現金加薪反覆「有夠白痴」 王浩宇：綠支持者都難幫辯護

2日籍網紅西門町舉五星旗稱「台灣是中國的」 移民署出手了

蘋果發表會別對AirPods Max 2抱期待 內行人曝「它處在尷尬的階段」

聽新聞
0:00 / 0:00

三亞有記錄來最嚴重 劍魚颱風致55.7萬戶停電

中央社／ 上海25日電
海南三亞遭遇大風和強降雨天氣。中新社
海南三亞遭遇大風和強降雨天氣。中新社

劍魚颱風昨夜襲擊中國海南，雖然沒有登陸，卻給三亞市帶來狂風暴雨，最大陣風達16級，多地樹木倒塌、屋頂被掀翻，並造成55.7萬戶停電、10.25萬人受災。海南省氣象局指出，「劍魚」是有氣象觀測記錄以來影響三亞最嚴重的颱風。

據陸媒央廣網報導，「海南省抗擊颱風『劍魚』新聞發布會」指出，「劍魚」造成55.7萬戶停電。截至25日早上9時，全省共10.25萬人受災，具體災情數據仍在統計中。

海南省氣象局一級巡視員、新聞發言人蔡親波表示，「劍魚」給海南省南半部陸地和海域帶來劇烈風雨天氣，是有氣象觀測記錄以來影響三亞最嚴重的颱風，三亞各區均出現14級以上大風，最大為三亞市海棠區16級陣風。

此外，海南島南半部地區普降暴雨或大暴雨、局地特大暴雨，截至25日早上7時，三亞、保亭和陵水三個市縣共8個鄉鎮（區）雨量超過300毫米，最大為三亞市海棠區389.9毫米。

根據社群平台微博上流傳的影像，三亞的馬路上，成排樹木倒塌，砸中車輛，還有零星招牌與鐵皮屋頂掉落，嚴重阻礙交通，海南消防正在進行障礙物清理工作。

陸媒第一財經報導引述三亞民眾小郭表示，「樓都是晃的，雖然知道晃動很正常，但給人的感覺卻是恐怖的。」在他所居住的社區，有的居民家中客廳陽台上的整塊玻璃窗被颱風吹倒。不少居民甚至跑到地下車庫躲了起來。

還有商家遭到了重創。陳先生在三亞經營著一家店鋪，主要銷售海南黃花梨等高級木質產品，他表示，24日傍晚，他的店鋪木製屋頂被颱風掀開，狂風暴雨瞬間灌入店內，將店內物品吹得東倒西歪，原本擺放整齊的高級木質產品在風雨中狼狽不堪。

此外，陳先生指出，手機訊號也受到影響，「手機屏幕（螢幕）上顯示信號（訊號）只有一格，就連在微信上發個視頻（影片）都難，根本發不出去。」

另據三亞發布顯示，截至24日晚間10時，三亞共有16處路段交通中斷，海南全省國省幹線共11處實施交通管制。

蔡親波表示，雖然「劍魚」將逐漸遠離海南島，但颱風三級預警還在生效，颱風外圍的雲系仍將繼續給海南省帶來嚴重影響，今天白天海南省大部分海區及陸地仍有強風雨天氣，需繼續做好防範工作。

三亞 颱風 劍魚

延伸閱讀

颱風劍魚逼近 越南撤離50萬人關閉機場

周三後颱風恐發展 吳聖宇：下周起台灣南邊熱帶擾動是否北調需觀察

13萬片光電板颱風吹壞 堆在滯洪池！網酸：支持綠電的帶回家

劍魚颱風下午登陸越南 吳德榮：本周另有颱風發展

相關新聞

海峽兩岸青年匯活動上海登場 街舞電競搭起交流舞台

2025海峽兩岸青年匯活動近日在上海舉行，展開一系列體育、音樂、電競和街舞等領域的活動。在街舞比賽，台灣隊伍領隊表示，能...

魯迅「毛背心」暴紅 年輕人搶買 作家說穿上後有神效

上海書展近日落幕，不少網友在社交媒體上分享了參展時買到的產品。其中，由人民文學出版社旗下文創品牌「人文之寶」推出的「魯迅...

魯迅紀念館夾菸牆壞榜樣？ 網友神回應：毛主席也抽菸

浙江省紹興市的魯迅紀念館有一面魯迅手裡夾著香菸的網紅打卡牆，許多遊客都會在這面牆點燃打火機或者香菸，拍一張「給先生點支菸...

NBA球星密集訪中 快艇隊雷納德到四川 喊想吃美食

美國NBA球星雷納德（Kawhi Leonard）近日展開亞洲行，首站選在四川簡陽。時隔八年再赴中國，雷納德表示非常想品...

山東女尿毒晚期「跑1天外賣換1天命」已與死神賽跑4年

近日一名短視頻博主的故事引發關注，她在23歲時被查出尿毒症晚期，為了湊齊治病的錢，在治病之餘跑起了外賣，在爬樓時常累得腰...

海灣地區國家訪香港旅客首7月增5成 航班可望加開

首次在香港上演的沙烏地超級盃23日晚進行決賽，球員賣力作賽獲在場球迷一致讚賞，賽事氣氛熱烈，當晚由香港財政司長陳茂波主持...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。