三亞有記錄來最嚴重 劍魚颱風致55.7萬戶停電

「劍魚」颱風昨夜襲擊中國海南，雖然沒有登陸，卻給三亞市帶來狂風暴雨，最大陣風達16級，多地樹木倒塌、屋頂被掀翻，並造成55.7萬戶停電、10.25萬人受災。海南省氣象局指出，「劍魚」是有氣象觀測記錄以來影響三亞最嚴重的颱風。

據陸媒央廣網報導，「海南省抗擊颱風『劍魚』新聞發布會」指出，「劍魚」造成55.7萬戶停電。截至25日早上9時，全省共10.25萬人受災，具體災情數據仍在統計中。

海南省氣象局一級巡視員、新聞發言人蔡親波表示，「劍魚」給海南省南半部陸地和海域帶來劇烈風雨天氣，是有氣象觀測記錄以來影響三亞最嚴重的颱風，三亞各區均出現14級以上大風，最大為三亞市海棠區16級陣風。

此外，海南島南半部地區普降暴雨或大暴雨、局地特大暴雨，截至25日早上7時，三亞、保亭和陵水三個市縣共8個鄉鎮（區）雨量超過300毫米，最大為三亞市海棠區389.9毫米。

根據社群平台微博上流傳的影像，三亞的馬路上，成排樹木倒塌，砸中車輛，還有零星招牌與鐵皮屋頂掉落，嚴重阻礙交通，海南消防正在進行障礙物清理工作。

陸媒第一財經報導引述三亞民眾小郭表示，「樓都是晃的，雖然知道晃動很正常，但給人的感覺卻是恐怖的。」在他所居住的社區，有的居民家中客廳陽台上的整塊玻璃窗被颱風吹倒。不少居民甚至跑到地下車庫躲了起來。

還有商家遭到了重創。陳先生在三亞經營著一家店鋪，主要銷售海南黃花梨等高級木質產品，他表示，24日傍晚，他的店鋪木製屋頂被颱風掀開，狂風暴雨瞬間灌入店內，將店內物品吹得東倒西歪，原本擺放整齊的高級木質產品在風雨中狼狽不堪。

此外，陳先生指出，手機訊號也受到影響，「手機屏幕（螢幕）上顯示信號（訊號）只有一格，就連在微信上發個視頻（影片）都難，根本發不出去。」

另據三亞發布顯示，截至24日晚間10時，三亞共有16處路段交通中斷，海南全省國省幹線共11處實施交通管制。

蔡親波表示，雖然「劍魚」將逐漸遠離海南島，但颱風三級預警還在生效，颱風外圍的雲系仍將繼續給海南省帶來嚴重影響，今天白天海南省大部分海區及陸地仍有強風雨天氣，需繼續做好防範工作。