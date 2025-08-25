吃飯慘遭4公分蜈蚣扭動咬腳、她腫痛送醫院 五星級飯店回應惹議

快訊

香港01／ 撰文：李納德
女事主腳腫及腳部刺痛送院。 示意圖／ingimage
五星級酒店吃飯竟被蜈蚣咬傷！大陸有一名女子早前到蘇州太湖萬麗酒店吃飯，其間突然腳部劇痛，發現有條長約4公分的蜈蚣正在其腳上扭動，嚇到她大叫求救。

餐廳職員馬上趕來將蜈蚣捏死，女子腳部紅腫及出現擴散式的刺痛感，送院治理後已無大礙。酒店對女事主道歉亦提出補償方案，但女事主仍表示不滿。

吃飯突腳痛 驚見多足蟲子在腳上扭動

內媒報道，事發於8月16日，來自上海的馬女士在五星級的蘇州太湖萬麗酒店內的餐廳用膳，突然感到腳部劇痛，她望頭一望，驚見1條長約4公分的蜈蚣正在其腳上扭動。女子嚇到當場大叫，「低頭看見有條很多足的蟲子在腳上扭」、「腳很疼很疼」，連忙向友人求救。

腳部紅腫刺痛送院 職員隨行陪同

餐廳職員馬上趕至將蜈蚣捏死，事主的友人指，那條蜈蚣約4公分長。由於事主腳部被咬到紅腫，腳趾尾有種正擴散的刺痛感，友人即駕車送她入院，酒店亦派職員隨行。醫院指女子的腳部水腫是「接觸了蜈蚣和有毒的千足蟲」，消毒治療後已無大礙。

酒店道歉 願報銷醫療費及補償

蘇州太湖萬麗酒店回應指，酒店位於湖邊附近佈滿植被，平日很注重環境消毒工作，客人被蟲咬的機會很小。酒店強調正積極處理，已主動聯絡馬女士的友人，就其不快經歷道歉，已提出報銷醫療費用、部份餐飲及會員積分等作補償。

不過，馬女士認為五星級酒店應該有更高的衛生標準，亦對酒店提出的方案感不滿，因她住在上海，酒店在蘇州，賠償方式竟是叫她回去吃飯，對她作用不大，希望酒店提出更合理方案。

文章授權轉載自《香港01》

