人形機器人運動會 百米飛人 天工機器人奪冠

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
世界人形機器人運動會最矚目的「百米飛人」決賽上，第2賽道的北京天工機器人不依賴遙控器，憑藉全自主奔跑以21.50秒奪冠。本報北京傳真
2025世界人形機器人運動會日前在中國國家速滑館「冰絲帶」落下帷幕。作為全球人形機器人領域的首屆綜合運動會，來自16個國家的280支隊伍在競技賽、表演賽、場景賽、周邊賽共26個賽項中展開487場精彩比拚，共產生26枚金牌，為全球觀眾呈現一場前所未有的科技與體育融合的視覺盛宴。

北京參賽隊伍表現出色，在自由體操、跳高、跳遠等多個項目中脫穎而出，展現出強大競技實力。

繼今年4月勇奪全球首個人形機器人半程馬拉松冠軍後，北京人形機器人天工，在此次運動會上又拿到了百米短跑冠軍。如奧運會上「百米飛人大戰」的高人氣一樣，100米短跑也是世界人形機器人運動會上最受矚目的項目，參賽選手最多，競爭最激烈。23組90位機器人選手經過預賽、複賽，最終僅4支隊伍闖進決賽。

與其他參賽機器人不同，天工不依賴遙控器，憑藉自己的視覺能力和全自主導航技術奔跑。正因為全自主奔跑的參賽方式，天工的完賽時長可以乘以0.8的係數，最終以21.5秒的成績奪冠。

在醫藥場景的藥品分揀競賽中，來自北京的高校和企業包攬了前三名。

藥品分揀競賽現場模擬了一個真實的藥房場景，機器人需要在拿到藥方後進行識別，依照藥方內容找到藥品、抓取藥品，並將藥品投入正確的位置。

銀河通用Galbot以10分22秒的成績順利完成了9盒藥品的全部分揀工作，獲得冠軍。賽事裁判介紹：「我們驚喜地看到，選擇自主運行的機器人全部進入了決賽。」貨架上的藥品種類繁多、形態複雜，尤其是細小、易變形或光滑的藥品對抓取精度和操作穩定性提出了極高要求。因此，該賽事共有22支隊伍參賽，其中大多數依賴人工遙控操作完成任務。而對於全程自主運行的機器人而言，除了要比拚硬體實力，也考驗「大腦夠不夠聰明」。

本屆人形機器人運動會是檢驗技術和產品真實能力的「試金石」。無論是百米飛人大戰、跳高、跳遠等競技項目，還是工業、醫療、倉儲等領域的場景賽，都探索了人形機器人應用的無限可能。

藥品 運動 人形機器人

