深圳寶安機場 T2航站區開工

23日，深圳寶安國際機場T2航站區（航廈區域）、北貨運區及綜合配套工程正式開工，兩個項目建成後將推動深圳機場實現規模體量、保障能力、運行效率、發展空間多重躍升。

新華社報導，T2航站區項目位於機場北側，一跑道和二跑道之間，建成後將與T3航站區、衛星廳共同組成深圳機場中央航站區。項目設計年旅客吞吐量3,100萬人次，將建設40萬平方米的T2航站樓主體功能區、53個站坪機位，同步配套3萬平方米的軌道換乘中心、3萬平方米的地面交通中心、14.35萬平方米的停車樓等。

同時，T2航站樓將與穗莞深城際、深圳地鐵11號線、深圳地鐵20號線、深大城際等軌道交通銜接；並將通過捷運系統高效通達T3航站樓、衛星廳等區域。旅客可無縫完成空鐵聯運、陸空銜接，還能高效便捷地在不同航站樓間實現快速中轉。

北貨運區項目位於T2航站樓以北，貨站區總用地80.4萬平方米，建築面積57.06萬平方米；配套站坪及生產輔助區總用地57.3萬平方米。根據規畫，項目建成投用後將與T2航站區形成配套，每年新增航空貨郵保障能力有望超過180萬噸，為粵港澳大灣區高端製造、跨境電商、生鮮冷鏈等產業提供更強大的物流支撐。

據有關負責人介紹，兩個項目建成後將與深圳機場現有的T3航站樓、衛星廳、一跑道、二跑道以及即將投用的三跑道高效協同，有力支撐深圳區位門戶複合型國際航空樞紐建設。