深圳寶安機場 T2航站區開工

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

23日，深圳寶安國際機場T2航站區（航廈區域）、北貨運區及綜合配套工程正式開工，兩個項目建成後將推動深圳機場實現規模體量、保障能力、運行效率、發展空間多重躍升。

新華社報導，T2航站區項目位於機場北側，一跑道和二跑道之間，建成後將與T3航站區、衛星廳共同組成深圳機場中央航站區。項目設計年旅客吞吐量3,100萬人次，將建設40萬平方米的T2航站樓主體功能區、53個站坪機位，同步配套3萬平方米的軌道換乘中心、3萬平方米的地面交通中心、14.35萬平方米的停車樓等。

同時，T2航站樓將與穗莞深城際、深圳地鐵11號線、深圳地鐵20號線、深大城際等軌道交通銜接；並將通過捷運系統高效通達T3航站樓、衛星廳等區域。旅客可無縫完成空鐵聯運、陸空銜接，還能高效便捷地在不同航站樓間實現快速中轉。

北貨運區項目位於T2航站樓以北，貨站區總用地80.4萬平方米，建築面積57.06萬平方米；配套站坪及生產輔助區總用地57.3萬平方米。根據規畫，項目建成投用後將與T2航站區形成配套，每年新增航空貨郵保障能力有望超過180萬噸，為粵港澳大灣區高端製造、跨境電商、生鮮冷鏈等產業提供更強大的物流支撐。

據有關負責人介紹，兩個項目建成後將與深圳機場現有的T3航站樓、衛星廳、一跑道、二跑道以及即將投用的三跑道高效協同，有力支撐深圳區位門戶複合型國際航空樞紐建設。

深圳 機場 衛星

延伸閱讀

獨／劉世芳快閃金門 對於罷免議題低調不受訪機場大玩躲貓貓

澎湖觀光新亮點！民航局砸近6億 重新打造七美、望安機場

遊客颱風天違規登山 深圳開出中國首張罰單 各罰5000元　

俄羅斯擊落飛往莫斯科無人機 多處機場暫停運作

相關新聞

人形機器人運動會 百米飛人 天工機器人奪冠

2025世界人形機器人運動會日前在中國國家速滑館「冰絲帶」落下帷幕。作為全球人形機器人領域的首屆綜合運動會，來自16個國...

劍魚颱風襲海南 三亞停班停課

今年第十三號颱風「劍魚」於昨日下午至傍晚在海南登陸。因「劍魚」可能成為近四十年登陸海南三亞的最強颱風，三亞宣布昨日全市實...

為讓陸青年閱讀 錢穆國史大綱 首推簡體橫排

大陸商務印書館23日在北京舉辦「國史大綱」簡體字版新書發表會，這也是國學大師錢穆著作《國史大綱》首版出版85年後，該出版...

深圳寶安機場 T2航站區開工

23日，深圳寶安國際機場T2航站區（航廈區域）、北貨運區及綜合配套工程正式開工，兩個項目建成後將推動深圳機場實現規模體量...

被主人遺忘箱底 廣東「龜堅強」1年沒進食 變這模樣

廣東一位龜類玩家阿偉近日發現家中的一隻鱷龜竟然被遺忘在了箱底一年，雖然還活著，卻瘦成了皮包骨網，被網友熱議是「龜堅強」。

全網尋人！上海90歲婦留2000多萬遺產無人認領…外甥女找到了

上海90歲獨居顧姓老婦因病辭世，留下包含房產、存款和珠寶共價值約500萬元（人民幣，下同，約新台幣2119萬元）遺產無人認領...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。