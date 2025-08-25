為讓陸青年閱讀 錢穆國史大綱 首推簡體橫排

聯合報／ 記者黃雅慧／綜合報導

大陸商務印書館23日在北京舉辦「國史大綱」簡體字版新書發表會，這也是國學大師錢穆著作《國史大綱》首版出版85年後，該出版社推出簡體橫排版。錢穆後人稱，雖然錢穆重視繁體字，但為讓當下大陸青年閱讀，決定授權簡體字版。

中國青年報報導，錢穆孫女、北京語言大學文學院教授錢婉約表示，錢穆一直視繁體字為中國文化的重要載體，不僅自己堅持繁體字的書寫與閱讀，也希望中國的年輕一代能夠讀懂和運用繁體字。但隨著時代的發展，今天大陸地區的一般讀者，閱讀繁體豎排客觀上具有一定的障礙。

錢婉約稱，考慮到祖父為學著書，最看重的就是給中國人、特別是中國的青年閱讀，用國史增進民族情感。為了便於讓更多當下讀書人閱讀這部經典，家屬應商務印書館的商請，並徵得台灣素書樓文教基金會的同意，決定授權簡體字版。

大陸商務印書館執行董事顧青表示，1912年，17歲的錢穆就向商務印書館主辦的《東方雜誌》投稿徵文並獲三等獎，此後主動要求將獎金換成購書券，以此購置大量書籍，也開啟與商務的學術結緣；1918年，其首部著作《論語文解》及其後《國史大綱》、《國學概論》、《先秦諸子系年》等重要著作均由商務印書館印行。

1990年代以來，商務印書館重新出版了一系列錢穆核心學術著作的繁體版。這次順應讀者需求，推出簡體橫排版《國史大綱》，既是對錢穆學術生涯的致敬，更是推動其學術思想當代傳承的重要舉措。

錢穆於1938年5月至1939年在宜良城外岩泉寺完成《國史大綱》，1940年由商務印書館出版，誕生於抗戰艱困歲月。首版因戰亂輾轉於香港排版、上海印刷，僅數百冊運抵後方。1943年國難版再發行，錢穆先生於扉頁題寫「本書謹奉獻於前線抗戰為國犧牲之百萬將士」。

