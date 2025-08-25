聽新聞
劍魚颱風襲海南 三亞停班停課

聯合報／ 記者黃雅慧／綜合報導
近四十年登陸海南三亞的最強颱風「劍魚」即將來襲，大批遊艇八月廿三日已提前進入三亞鴻洲遊艇碼頭避風。（新華社）
近四十年登陸海南三亞的最強颱風「劍魚」即將來襲，大批遊艇八月廿三日已提前進入三亞鴻洲遊艇碼頭避風。（新華社）

今年第十三號颱風「劍魚」於昨日下午至傍晚在海南登陸。因「劍魚」可能成為近四十年登陸海南三亞的最強颱風，三亞宣布昨日全市實施「五停一關」措施，即停課、停工、停業、停運、停航和關閉景區。解除「五停一關」時間將視颱風影響情況另行通告。

大陸氣象台指，「劍魚」昨日九時位於海南省三亞市東偏南方向約二百公里的南海西部海面上，估以每小時廿公里左右速度向西偏北方向移動，強度繼續加強。昨日下午到傍晚前後在海南三亞登陸，之後趨向越南中北部沿海。

廿三日晚間，海南省政府已發布颱風二級預警。隨後海南省防災減災救災委員會將防汛防風Ⅲ級應急響應提升至防汛防風Ⅱ級應急響應（方案）。

海南日報報導，「劍魚」可能成為近四十年以來登陸三亞的最強颱風（強颱風級）。受其影響，昨至今日海南島南部沿海陸地風力逐漸增大到十二級至十四級，東部和西部沿海陸地十一級至十三級，北部沿海陸地十級至十二級，中沙、西沙群島附近海面風力將逐漸增大到十級至十二級；今至明日海南島將有劇烈風雨天氣。

大陸水利部昨日也針對廣東、廣西、海南三省啟動洪水防禦Ⅳ級應急響應，並派出兩個工作組赴廣東、海南協助指導颱風暴雨洪水防禦工作。

大陸氣象台昨日繼續發布暴雨黃色預警，預計昨至今日，海南島將有劇烈風雨天氣。瓊海、萬寧、陵水、瓊中、五指山、保亭、三亞和樂東等市縣預計雨量二五○至三五○毫米、局地四百毫米以上。

劍魚颱風襲海南 三亞停班停課

