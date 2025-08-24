死者也能繼續領？大陸部分省區浮濫發放養老金

快訊

中央社／ 上海24日電
中國9月1日起將落實強制繳納社會保險費，一些省區出現浮濫發放養老金的情況。退休生活示意圖。圖／AI生成
中國9月1日起將落實強制繳納社會保險費，一些省區出現浮濫發放養老金的情況。退休生活示意圖。圖／AI生成

中國9月1日起將落實強制繳納社會保險費，一些省區出現浮濫發放養老金的情況。其中，北京市對284名死者、服刑者發放人民幣1954.33萬元（約新台幣8281萬元）的基本養老金；山東省也向505名死者發放養老保險，共計241.48萬元。

中國新聞網23日報導，中國多地近來陸續公布2024年度預算執行和其他財政收支的審計工作報告。在重點民生資金審計方面，多個省區都披露了養老保險基金審計情況。

其中，北京市在「關於北京市2024年度市級預算執行和其他財政收支的審計工作報告」中披露，區級社保經辦機構未嚴格審核，向284名服刑、死亡人員帳戶發放基本養老金等待遇1954.33萬元，向已死亡的工傷職工帳戶發放生活護理費17.24萬元，向工亡職工不符撫卹條件竹的親屬發放撫卹金199.95萬元。

山東省在發布「山東省人民政府關於2024年度省級預算執行和其他財政收支的審計工作報告」指出，對13市及所屬縣養老保險基金和養老服務業政策落實及資金績效等情況進行審計，發現的主要問題包括養老保險參保繳費政策落實不到位、未及時清退個人帳戶資金、向不符合條件人員發放補貼。

報告披露，由於資訊不暢、數據比對不及時等，2022年至2024年，山東省有2市48縣養老保險經辦機構違規向505名死亡人員，發放養老保險待遇241.48萬元。

吉林省審計報告也發現，2022年至2024年向15名服刑、死亡人員等不符合條件人員發放養老保險待遇34.4萬元。

今年6月，中國審計署網站發布「國務院關於2024年度中央預算執行和其他財政收支的審計工作報告」，其中發現25個省區的2.83萬名職工，通過提供虛假病歷或篡改檔案提前退休等方式，違規領取養老待遇5.19億元。

該報告建議，加強對養老保險基金的統籌管理。督促地方摸清重點人群參加養老保險及資金缺口情況，統籌財力逐步解決；清理規範「小政策」，嚴厲打擊不法仲介欺詐騙保等行為。

