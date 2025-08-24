快訊

獨／高雄槍擊命案龐大利益糾葛？ 權利車「死轉手」追槍手難上加難　

大罷免全被完封 閩南狼自比「先覺者」…網湧留言酸爆

盧秀燕婉拒接國民黨主席 誰能浮出檯面張麗善這樣說

川青鐵路黃河特大橋坍塌 中鐵建設品質再引質疑

中央社／ 台北24日電
由中國中鐵集團興建施工的中國川青鐵路青海段尖扎黃河特大橋，22日凌晨發生鋼索斷裂事故，導致16名施工人員跌落，12人死亡，4人失聯。中新社
由中國中鐵集團興建施工的中國川青鐵路青海段尖扎黃河特大橋，22日凌晨發生鋼索斷裂事故，導致16名施工人員跌落，12人死亡，4人失聯。中新社

由中國中鐵集團興建施工的中國川青鐵路青海段尖扎黃河特大橋，22日凌晨發生鋼索斷裂事故，導致16名施工人員跌落，12人死亡，4人失聯。中鐵集團近來屢有工程質量問題，今年曼谷興建大樓倒塌也是由該集團承建，引發質疑。

據新華社、極目新聞等媒體報導，22日凌晨3時許，工程正進行鋼鉸線施拉作業時，鋼索突然斷裂，導致鋼拱掉落、扣塔頂張拉平台同步翻落，16名作業人員跌落，包括15名施工人員、1名工程項目部負責人。

事故現場畫面顯示，大橋中段約數十公尺長的結構脫落掉入黃河。

新華社報導指出，這座大橋2023年開始施工，號稱「世界跨度最大的雙線鐵路連續鋼桁拱橋」，由隸屬中國中鐵集團的「中鐵大橋局集團公司」負責施工。

浙江工業大學土木工程學院教授彭衛兵根據現場圖片判斷，事故原因是單側吊索塔架上連接的主跨和邊跨扣索大多斷裂，造成扣索連接的正在施工的橋面，以及橋面上的工人墜入黃河，橋面至少斷裂了80至100公尺。

這是中國國營中鐵集團旗下公司今年第二起重大工程事故。今年3月，泰國曼谷施工中的審計署大樓在緬甸強震威力中瞬間倒塌，造成近百人喪生或失聯。該大樓是由中鐵集團旗下「中鐵十局」公司承建。

根據當時陸媒報導，這是中國中鐵十局首個海外超高樓建築，主體辦公樓30層，地震中結構損壞、全部倒塌。

除此之外，中鐵在歐洲也發生工程品質不佳導致事故，之後甚至發生大規模反政府抗議浪潮。德國之聲報導，中鐵和中交建兩家公司參與了塞爾維亞諾維薩德火車站工程。去年，車站在翻新工程僅3年後頂棚坍塌，造成16人死亡，民眾抗議工程貪腐和失職。

今年8月1日塞爾維亞包括前建築、交通和基礎設施部長莫米羅維奇（Tomislav Momirovic）以及國有鐵路基礎設施公司前執行總經理蘇爾蘭（Nebojsa Surlan）在內的11人被逮捕。他們涉嫌虛開發票，讓中國企業「非法獲利」。

工人 死亡 建築 黃河

延伸閱讀

改善工程啟動！ 國1平面往五股泰山 提前於37K處靠右行駛外2車道

開學前完工！桃園國小通學步道斥4000萬改造煥然一新

川青鐵路一處大橋施工鋼索斷裂 12人死4失聯

40層樓高…川青鐵路黃河特大橋坍塌 連夜搶工人員12墜亡

相關新聞

川青鐵路黃河特大橋坍塌 中鐵建設品質再引質疑

由中國中鐵集團興建施工的中國川青鐵路青海段尖扎黃河特大橋，22日凌晨發生鋼索斷裂事故，導致16名施工人員跌落，12人死亡...

北京主題花壇還原抗戰故事 還唱歌給你聽

北京九三閱兵倒數計時，紀念抗戰勝利80周年的主題花壇在北京長安街沿線亮相，不但還原盧溝橋等抗戰故事，有的到了整點還會唱歌...

大連1高校欠薪開不了學？被執行逾35億元 背後企業官司纏身

近日，有網友發帖爆料，稱大連科技學院全員停發工資，開學面臨停擺，引發關注。據了解，該校歷史被執行總金額超過35億元，在評...

川男29年前買「老農保」如今僅能退這數字本金 他怒了

四川省宜賓市長寧縣一對戀人29年前去鎮政府民政辦領結婚證，被要求繳納200元錢購買一份社會養老保險。現在這對夫妻都老了，...

上海「能換1套房」的冠軍龍魚 動手術修眼袋 全網關注

「上海一條百萬元（人民幣，下同）的龍魚做掉眼手術」的視頻，近日引發關注。視頻中，男子拿著剪刀和鑷子，小心翼翼地處理魚眼下...

港沙超盃3場吸7.7萬人 C羅破門未摘金 沙國足總願再訪港

沙烏地超級盃23日晚上演決賽，利雅得勝利隊縱有40歲葡萄牙球星C羅射入12碼，終被應屆亞冠精英聯賽盟主吉達聯合隊兩度逼和...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。