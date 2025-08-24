近40年最強颱風「劍魚」將登陸 海南三亞宣布停班停課

快訊

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
近40年登陸海南三亞的最強颱風「劍魚」即將來襲，大批遊艇8月23日已提前進入三亞鴻洲遊艇碼頭避風。（新華社）
大陸中央氣象台預估，今年第13號颱風劍魚」將於今日下午至傍晚在海南登陸。因「劍魚」可能成為近40年登陸海南三亞的最強颱風，三亞宣布24日全市實施「五停一關」措施，即停課、停工、停業、停運、停航、關閉景區）。

大陸中央氣象台指出，「劍魚」今日9時位於海南省三亞市東偏南方向約200公里的南海西部海面上，預計將以每小時20公里左右的速度向西偏北方向移動，強度繼續加強。

據《三亞發布》微信公眾號消息，「劍魚」將於24日對該市造成嚴重影響，為確保人民群眾生命財產安全，決定自24日起，在全市範圍內（除承擔民生保障類、生活服務類的單位和個人外）分批實行「五停一關」措施。

23日19時40分，海南省政府已發布颱風二級預警。隨後於20時，海南省防災減災救災委員會將防汛防風Ⅲ級應急響應提升至防汛防風Ⅱ級應急響應。

海南日報報導，颱風「劍魚」可能將成為近40年以來登陸三亞的最強颱風（強颱風級）。受其影響，24至25日海南島南部沿海陸地風力逐漸增大到12級至14級，東部和西部沿海陸地11級至13級，北部沿海陸地10級至12級，中沙、西沙群島附近海面風力將逐漸增大到10級至12級；24日至25日，海南島將有劇烈風雨天氣。

另，大陸水利部24日9時也針對廣東、廣西、海南三省（自治區）啟動洪水防禦Ⅳ級應急響應，並派出兩個工作組赴廣東、海南協助指導颱風暴雨洪水防禦工作。

中央氣象台24日10時繼續發布暴雨黃色預警，預計，8月24日14時至25日14時，海南島、廣東西南部、廣西南部等地部分地區有大到暴雨。其中，海南島大部、廣東西南部沿海、四川盆地西部以及遼寧東北部等地部分地區有大暴雨，海南島南部局地有特大暴雨。

今年第13號颱風「劍魚」預計24日下午到傍晚前後在海南三亞登陸，之後趨向越南中北部沿海。（圖／取自大陸中央氣象台官網）
