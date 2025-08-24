中國部落客「編程隨想」入獄 家屬4年來首准探監

被以「煽動顛覆國家政權罪」判7年的阮曉寰（網名「編程隨想」），近日從上海市楊浦區看守所轉入提籃橋監獄服刑。阮曉寰妻子貝震穎近日獲准探監，這是阮曉寰2021年5月被捕以來第一次。

「編程隨想」在中國是知名部落客，他在網上教導如何「翻牆」、 規避政府追蹤，並發表談論政治社會議題文章。其在2021年5月被捕，2023年2月10日被以「煽動顛覆國家政權罪」判刑7年。

根據中國維權網，阮曉寰妻子貝震穎23日通報，「昨天見到了阮曉寰。4年多來第一次。近距離看，他顯得比開庭時更蒼老消瘦，因在看守所一直鍛鍊，皮下有肌肉層，但是人瘦成細條，骨節突出。本來有牙周炎，在看守所維生素缺乏，牙齒脫落了些，門牙也掉了。2個老人很心痛」。

貝震穎說，阮曉寰精神狀態很好，監獄的各方面條件都有改善。監獄8人一間，阮曉寰可在房間看書。20分鐘會見，與阮曉寰聊他在監獄的一些情況後，重點談了申訴的事。

貝震穎表示，「針對檢方證據鏈的缺失，他在看守所提出申訴，我們不會放棄法律途徑繼續抗爭。針對國保二審期間在看守所威脅他（在外威脅家人）換用上海律師的違法行為要提出行政訴訟。」

阮曉寰在2009年創建了「編程隨想」中文部落格。早期內容以撰寫程式的技術文章為主，後來轉為分享「翻牆」方法、對中國政府的批評、外媒對中國報導轉載等，並提供電子書下載和郵件訂閱等功能，不少中國網民奉他為「政治啟蒙」。