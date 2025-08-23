快訊

不斷更新／823罷免併公投！重啟核三同意票居多、7藍委反罷皆領先 各地開票狀況看這裡

823直播即時開票！核三公投、7立委罷免案 最新戰況報你知

公投即時開票／選民反應冷？雲林「這投開票所」不到5分鐘開完 選務人員：等嘸人

聽新聞
0:00 / 0:00

陸飼主財產遭查封 可憐花貓被法拍…結局竟大反轉

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
江蘇揚州1位飼主因為欠債，不僅名下財產遭法院查封，還包含了3歲的狸花貓「煤球」，法院預計9月3日執行拍賣，「煤球」的起拍價為人民幣500元，消息傳出後已有6,528人參與競標。（圖／取自揚子晚報）
江蘇揚州1位飼主因為欠債，不僅名下財產遭法院查封，還包含了3歲的狸花貓「煤球」，法院預計9月3日執行拍賣，「煤球」的起拍價為人民幣500元，消息傳出後已有6,528人參與競標。（圖／取自揚子晚報）

大陸江蘇揚州1位飼主因為欠債，不僅名下財產遭法院查封，還包含了一隻3歲的狸花貓「煤球」，法院預計9月3日執行拍賣，「煤球」的起拍價為人民幣500元（約新台幣2050元），消息傳出後已有6,528人參與競標，然而卻在22日下午從阿里拍賣上撤銷，理由為申請執行人及其他執行債權人撤回執行申請。

揚子晚報報導，照顧煤球的寵物店工作人員表示，「貓咪各方面都很好，大概4、5公斤了，現在身價很高，感覺沒3、5千拍不到。」 根據法拍資料顯示，標的物為1隻狸花公貓，已打過疫苗，身體狀態良好，被法院扣押在揚州開心寵物店。

寵物店負責人表示，送這隻貓過來的寄養人並不是貓主人，寄養人會定期支付寄養費用，應該是替貓主人墊付的，自從拍賣網站上有他們店家資訊後，他們寵物店也跟著這隻貓爆紅。

1名資產管理的工作人員表示，「該貓2022年出生，幾個月大時，主人財產就被法院查封，之後一直被寄養在寵物店內，按照寵物市場的行情，狸花貓其實是不值錢的，但這隻貓的寄養費用很貴，聽寵物店說1年要人民幣上萬塊，而貓被照顧得很好。」

現代快報報導，狸花貓被撤拍的原因，是債權人某銀行向法院提出撤回拍賣的申請，因為債務人還有其他可供執行的財產。法拍資訊撤下後，債權人已經把這隻狸花貓交給1位愛貓人士撫養。而法院工作人員表示，參與競拍的保證金將原路返還。

毛小孩被法拍不是首次。早在2018年，北京朝陽法院原定要法拍1條名為「蹬蹬」的柴犬，牠被主人丟包在寵物中心長達3年多，積欠了可觀的費用，吸引逾2,000人參加競拍。就在蹬蹬「走紅」後，主人終於出面繳錢，拍賣才宣告中止。

寵物 寄養 法拍

延伸閱讀

嘉義男5年欠繳交通罰鍰47萬催繳置之不理 土地查封一次繳清

飼主欠債千萬跑路「虎斑貓慘淪法拍物」 全網瘋搶還有人出5位數天價為牠請命

妹繼承哥千萬遺產不繳遺產稅 屏東分署查封房速繳清

中職／帶毛小孩看職棒不是夢 樂天桃猿寵物專區22日啟用

相關新聞

港媽當街跪求兒子影片瘋傳！被趕仍死纏心酸原因曝 網友激讚：好母親

母親當街跪子，所謂何事？香港網路瘋傳1段影片，指香港街頭有大叔與阿伯爭吵，其間大叔的母親一直勸止，然而大叔不領情，反推開老婦喊「你走開啦！」。

陸飼主財產遭查封 可憐花貓被法拍…結局竟大反轉

大陸江蘇揚州1位飼主因為欠債，不僅名下財產遭法院查封，還包含了一隻3歲的狸花貓「煤球」，法院預計9月3日執行拍賣，「煤球...

尖扎黃河特大橋主跨366米過河 世界最大跨度

川青鐵路尖扎黃河特大橋位於青海省黃南藏族自治州尖扎縣和海東市化隆回族自治縣交界處，總長1596.20米，是川青鐵路跨越黃...

急救延誤？上海15歲女軍訓猝死 母痛心：我們只有一個孩子

近日，上海交通大學附屬中學嘉定分校一名高一女生在東方綠舟景區參加軍訓時不幸去世，引發社會關注。8月14日下午，該生在返回...

抗戰勝利80年巡展 李家超：敵對勢力蠢動 警惕美化侵略言論

紀念中國人民抗日戰爭勝利80周年大型巡迴展覽22日起在灣仔會展舉行，中聯辦主任周霽致辭表示，銘記歷史非為延續仇恨，而是要...

抗戰勝利80年「東江縱隊」文物主題遊徑 6處舊址在香港

為紀念中國人民抗日勝利80周年，為期3個月的「粵遊粵紅」第三屆廣東紅色旅遊季22日在東莞啟動，百餘項系列活動陸續展開，串...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。