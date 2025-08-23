陸飼主財產遭查封 可憐花貓被法拍…結局竟大反轉

大陸江蘇揚州1位飼主因為欠債，不僅名下財產遭法院查封，還包含了一隻3歲的狸花貓「煤球」，法院預計9月3日執行拍賣，「煤球」的起拍價為人民幣500元（約新台幣2050元），消息傳出後已有6,528人參與競標，然而卻在22日下午從阿里拍賣上撤銷，理由為申請執行人及其他執行債權人撤回執行申請。

揚子晚報報導，照顧煤球的寵物店工作人員表示，「貓咪各方面都很好，大概4、5公斤了，現在身價很高，感覺沒3、5千拍不到。」 根據法拍資料顯示，標的物為1隻狸花公貓，已打過疫苗，身體狀態良好，被法院扣押在揚州開心寵物店。

寵物店負責人表示，送這隻貓過來的寄養人並不是貓主人，寄養人會定期支付寄養費用，應該是替貓主人墊付的，自從拍賣網站上有他們店家資訊後，他們寵物店也跟著這隻貓爆紅。

1名資產管理的工作人員表示，「該貓2022年出生，幾個月大時，主人財產就被法院查封，之後一直被寄養在寵物店內，按照寵物市場的行情，狸花貓其實是不值錢的，但這隻貓的寄養費用很貴，聽寵物店說1年要人民幣上萬塊，而貓被照顧得很好。」

現代快報報導，狸花貓被撤拍的原因，是債權人某銀行向法院提出撤回拍賣的申請，因為債務人還有其他可供執行的財產。法拍資訊撤下後，債權人已經把這隻狸花貓交給1位愛貓人士撫養。而法院工作人員表示，參與競拍的保證金將原路返還。

毛小孩被法拍不是首次。早在2018年，北京朝陽法院原定要法拍1條名為「蹬蹬」的柴犬，牠被主人丟包在寵物中心長達3年多，積欠了可觀的費用，吸引逾2,000人參加競拍。就在蹬蹬「走紅」後，主人終於出面繳錢，拍賣才宣告中止。