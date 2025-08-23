港媽當街跪求兒子影片瘋傳！被趕仍死纏心酸原因曝 網友激讚：好母親

母親當街跪子，所謂何事？香港網路瘋傳1段影片，指香港街頭有大叔與阿伯爭吵，其間大叔的母親一直勸止，然而大叔不領情，反推開老婦喊「你走開啦！」。不過老婦沒有放棄繼續「死纏」，更當街跪在大叔面前勸止。影片最後，大叔與老婦僵持，老婦一直向大叔做出「停止」及「離開」手勢，旁邊的阿伯則返回自己單車騎上離開。

影片引來網友熱議，不少人大讚老婦是「好母親」，「全靠你媽跪下阻止了一場可能發生的鬥毆事件，難為了母親！」、「好母親，用心良苦」、「有這個媽媽，是你一家人的福氣」。

兒子與阿伯爭執港媽當街跪地勸止

可憐天下父母心。有網友於8月19日在Facebook發布影片，影片長38秒，當時天色已黑，街上1名穿藍色衣服大叔與1名阿伯爭吵，而穿粉色上衣、被認為是大叔母親的老婦，一直勸止，但大叔男沒有聽勸，對媽媽怒吼「你走開啦」。

後來阿伯問「你到底想怎樣」，大叔聞言放下手推車衝向阿伯，媽媽追上拉住勸止，站在2人中間，藍衣男卻甩開媽媽的手命令「你走開啦！」，另1名黑衣少年拉開老婦，喝斥「走開啦」。大叔與阿伯對峙，這時老婦再走近想拉走大叔，大叔再次喝止，並示意黑衣少年抓著老婦。

現場氣氛火爆，老婦情急之下，竟當街跪下勸止。藍衣男想拉起媽媽，阿伯這時伸手，大叔隨即拍走阿伯的手「你不要碰我媽」。

後續這樣

最片最後，媽媽站起一直向大叔做出「停止」及「離開」手勢，大叔露出無奈表情，阿伯則回到自己單車騎上離開。

網友激讚：有這個媽媽是福氣

網友看過影片議論紛紛，不少人大讚老婦是「好母親」，「全靠你媽跪下阻止了一場可能發生的鬥毆事件，難為了母親！」、「養兒100歲長憂99」、「好母親，用心良苦」、「有這個媽媽，是你一家人的福氣」。不過亦有網友認為，「我不覺得那是母愛，那只是怕事」。

