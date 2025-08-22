上海寵物展驚現「紋身狗」還戴著金鏈子 主辦方：已限制該犬主人入場

有大陸網友22日發影片稱，在上海亞洲寵物展覽會中看到一隻墨西哥無毛犬，背部有「左青龍右白虎」的紋身，且還戴著金鏈子飾品。主辦方工作人員表示，已瞭解情況同時限制當事人帶著紋身狗入場，以免產生不良影響。

揚子晚報報導，儘管狗主人稱狗狗當時全程打麻藥，紋身時不會疼，但相關影片迅速在社交平台傳播，引發網友憤慨，「紋身對狗狗來說一點意義都沒有！」「心疼狗狗！」還有網友認為給寵物紋身涉嫌虐待動物，並譴責狗主人對待動物的方式缺乏基本尊重。

給這隻狗紋身的紋身師呂先生表示，去年狗主人找到他，稱養的墨西哥無毛犬痛覺低，再三要求給狗狗紋一個能夠永久保留的圖案。「他說小狗就像他的孩子，紋身後會更帥氣。」

呂先生當時並沒有想到這是虐待動物的行為，只是擔心狗狗紋身後不能很好地恢復。紋身是在狗主人自己找的寵物醫院內進行，由寵物醫院的醫生給狗狗打了麻藥，全程無痛。

他還表示，自己製作時加倍小心，且使用的物品均為一次性耗材，用後損毀。呂先生說，事情在網上發酵，很多網友討論，他也意識到了事情的嚴重性，他將發布公開道歉信，為自己無意間給寵物造成的傷害道歉。