泡泡瑪特發表LABUBU迷你版 將進軍家電百貨市場

中國潮玩商泡泡瑪特今天發表可掛在包包與手機上的mini版LABUBU，預期再創一波銷售高峰。據報導，泡泡瑪特正在招兵買馬，將進軍家用電器與日用百貨市場。

泡泡瑪特（POP MART）今天正式發表mini版LABUBU，產品分為A/B兩端，各含14個常規款，1個隱藏款，共有15種顏色；常規款概率為1：14，隱藏款概率為1：168。

迷你版LABUBU單個盲盒售價為人民幣79元（約新台幣356元，下同），整套售價為1106元。新品線上發售時間為8月28日晚上10時，線下發售時間為8月29日。

鳳凰網科技報導，中國企業資訊查詢平台「天眼查」今天顯示，北京泡泡瑪特文化創意有限公司近期發生經營範圍變更，新增日用家電零售、家用電器銷售、日用百貨銷售、紙製品銷售等業務。

招聘平台顯示，泡泡瑪特已著手在家電領域布局相關人才儲備，招聘職務包括小家電採購主管、家電品質專家、研發工程師等，涵蓋家電產品從採購、研發到品質把控的多個環節。

這些職位的薪資區間在1萬2000元至4萬5000元之間，在中國具有較強的市場競爭力。工作地點分布在深圳、東莞、上海、北京等多個城市，顯示泡泡瑪特在全中國布局家電業務的意圖。

報導提到，在招聘要求上，部分職位明確標注需要具備冰箱、咖啡機、早餐機、電水壺等相關產品的從業經驗。

泡泡瑪特拓展經營範圍，與招聘動作相呼應，顯示將進軍家電及日用百貨市場。