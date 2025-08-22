內蒙古自治區主席王莉霞落馬 今年陸已有3位現任省級政府一把手出事

快訊

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
內蒙古自治區主席王莉霞22日官宣被查，成今年第3位現任省長級官員落馬者。（圖／取自中共中央紀委國家監委微信公眾號）
中共中央紀委國家監委22日披露，中共內蒙古自治區黨委副書記、自治區政府主席王莉霞涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。這是今年以來第三位落馬的省市區現任「政府一把手」。

此前，山西省長金湘軍在今年4月12日遭官宣落馬、廣西自治區主席藍天立也在5月16日官宣落馬，王莉霞是今年以來（也是2022年中共二十大以來）第三位現任大陸省市區政府首長被查落馬。

王莉霞是蒙古族，與壯族的藍天立同屬中共少數民族高階幹部，也都是中共二十屆中央委員，藍天立是唯一的壯族中央委員，王莉霞是兩位蒙古族中央委員之一。

王莉霞生於1964年6月，曾任教西安統計學院，後歷任陝西省統計局副局長，陝西省統計局局長，銅川市長等職，2013年任陝西省副省長。2016年任內蒙古自治區黨委常委、統戰部部長，2019年任自治區黨委常委、呼和浩特市委書記，2021年升任自治區黨委副書記、自治區主席。

在出事前，王莉霞7月中旬率團赴非洲訪問，而幾天前王莉霞還在巴彥淖爾烏拉特後旗的山洪災害現場指揮救災，據內蒙古日報消息，8月16日山洪後，按照自治區黨委安排，王莉霞緊急趕赴現場，指揮人員搜救工作。在搶險現場，王莉霞要求現場人員與時間賽跑，搶在天黑前、搶在再下雨前，盡一切努力搜救失聯人員，能早一分鐘就早一分鐘。隨後，王莉霞主持召開視訊調度會，傳達大陸國務院有關領導同志批示要求，她還到醫院看望了獲救人員。

公開資料顯示，2018年至今，大陸五大自治區政府的現任、卸任主席都有被查的紀錄，包含努爾．白克力（維吾爾族，曾任新疆自治區主席），2018年9月21日被查；齊扎拉（藏族，曾任西藏自治區主席），2025年1月23日被查；藍天立（壯族，廣西自治區主席），2025年5月16日被查；劉慧（回族，曾任寧夏自治區主席）， 2025年7月18日被查；以及這次的王莉霞（蒙古族，內蒙古自治區主席）。稍早還有曾任內蒙古主席的時任大陸國務委員楊晶（蒙古族）2018年2月被降為正部級。

